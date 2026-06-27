Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sobota,
27. 6. 2026,
10.02

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38

Natisni članek

Natisni članek
Ursula von der Leyen Bruselj Evropska komisija vročina vročinski val klimatska naprava

Sobota, 27. 6. 2026, 10.02

49 minut

Na sedežu Evropske komisije izklopili klimatske naprave. A ne povsod.

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,38
Ursula von der Leyen | Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ima pisarno v enem najvišjih nadstropij. | Foto Reuters

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ima pisarno v enem najvišjih nadstropij.

Foto: Reuters

Zaradi vročinskega vala, ki je zajel celotno Evropo, so bili v petek na sedežu Evropske komisije v Bruslju prisiljeni izklopiti klimatske naprave. A ne povsod, piše Politico. Zaposleni v stavbi Berlaymont so opoldne prejeli SMS-sporočilo: "BERL – NUJNO – Zaradi ekstremnih vremenskih razmer smo do konca dneva v prvih sedmih nadstropjih prisiljeni izklopiti klimatske naprave." V višjih nadstropjih, kjer imajo pisarne predsednica Ursula von der Leyen in komisarji, so naprave delovale normalno.

Odločitev o izklopu klimatskih naprav v spodnjih nadstropjih je nekatere zaposlene močno razjezila. "To je kot v fevdalizmu," je za omenjeni portal povedal uradnik Evropske komisije iz enega od spodnjih nadstropij, ki je želel ostati anonimen. Da je to sramotno, se je strinjal tudi drugi sogovornik. Tretji zaposleni, ki ima pisarno v osmem nadstropju, pa je povedal, da je bila temperatura v njegovi pisarni kljub delujoči klimatski napravi 25,7 stopinje Celzija.

Navodila zaposlenim

V stavbi s 13 nadstropji je sicer zaposlenih več kot tri tisoč ljudi. Evropska komisija je v začetku tega tedna svojim uslužbencem podala navodila, naj se v času, ko je zunaj najbolj vroče, izogibajo odhodom ven, redno pijejo vodo in delo začnejo bolj zgodaj zjutraj.

V času hudega vročinskega vala so se ponovno pojavile razprave o pomanjkanju klimatskih naprav v domovih in pisarnah širom Evrope. Glede na podatke, na katere se sklicuje omenjeni portal, ima klimatsko napravo le petina vseh gospodinjstev. V Belgiji kar petina vlakov ni klimatiziranih, zato je nacionalno železniško podjetje med najhujšo vročino moralo odpovedati številne storitve. 

S težavami se je ta teden soočil tudi Evropski parlament, kjer je zaradi povečane porabe hladilnih sistemov večkrat prišlo do izpadov električne energije.

Stavba ima 13 nadstropij. | Foto: Reuters Stavba ima 13 nadstropij. Foto: Reuters

Voda, Reševalni pas rešuje življenja
Novice Na primorski avtocesti bodo voznikom delili vodo
vroče, vročina, poletje, suša
Novice Danes bo peklensko vroče: za en del države velja rdeč alarm
Komenda, neurje
Novice Vremenoslovec razkriva, kaj se je dogajalo pri nedavnem uničujočem neurju v Komendi
Ursula von der Leyen Bruselj Evropska komisija vročina vročinski val klimatska naprava
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.