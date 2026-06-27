Na sedežu Evropske komisije izklopili klimatske naprave. A ne povsod.

Zaradi vročinskega vala, ki je zajel celotno Evropo, so bili v petek na sedežu Evropske komisije v Bruslju prisiljeni izklopiti klimatske naprave. A ne povsod, piše Politico. Zaposleni v stavbi Berlaymont so opoldne prejeli SMS-sporočilo: "BERL – NUJNO – Zaradi ekstremnih vremenskih razmer smo do konca dneva v prvih sedmih nadstropjih prisiljeni izklopiti klimatske naprave." V višjih nadstropjih, kjer imajo pisarne predsednica Ursula von der Leyen in komisarji, so naprave delovale normalno.

Odločitev o izklopu klimatskih naprav v spodnjih nadstropjih je nekatere zaposlene močno razjezila. "To je kot v fevdalizmu," je za omenjeni portal povedal uradnik Evropske komisije iz enega od spodnjih nadstropij, ki je želel ostati anonimen. Da je to sramotno, se je strinjal tudi drugi sogovornik. Tretji zaposleni, ki ima pisarno v osmem nadstropju, pa je povedal, da je bila temperatura v njegovi pisarni kljub delujoči klimatski napravi 25,7 stopinje Celzija.

Navodila zaposlenim

V stavbi s 13 nadstropji je sicer zaposlenih več kot tri tisoč ljudi. Evropska komisija je v začetku tega tedna svojim uslužbencem podala navodila, naj se v času, ko je zunaj najbolj vroče, izogibajo odhodom ven, redno pijejo vodo in delo začnejo bolj zgodaj zjutraj.

V času hudega vročinskega vala so se ponovno pojavile razprave o pomanjkanju klimatskih naprav v domovih in pisarnah širom Evrope. Glede na podatke, na katere se sklicuje omenjeni portal, ima klimatsko napravo le petina vseh gospodinjstev. V Belgiji kar petina vlakov ni klimatiziranih, zato je nacionalno železniško podjetje med najhujšo vročino moralo odpovedati številne storitve.

S težavami se je ta teden soočil tudi Evropski parlament, kjer je zaradi povečane porabe hladilnih sistemov večkrat prišlo do izpadov električne energije.

Stavba ima 13 nadstropij. Foto: Reuters