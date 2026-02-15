Na priljubljeni turistični destinaciji se širi nevaren virus: bolečine lahko trajajo mesece ali leta

Na Sejšelih v Indijskem oceanu in v Surinamu na severovzhodni obali Južne Amerike je izbruhnila čikungunja, bolezen, ki jo prenašajo komarji. Simptomi se pojavijo v nekaj dneh. Večina jih izgine v enem tednu, a ne nujno. Veliko število bolnikov trpi zaradi dolgotrajnega in bolečega vnetja sklepov, ki lahko traja mesece ali celo leta.

Nevaren virus se je razširil na priljubljeni turistični lokaciji, zato so ameriški centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) izdali potovalna opozorila. Potnike opozarjajo, naj upoštevajo previdnostne ukrepe pri potovanju na Sejšele v Indijskem oceanu, pa tudi v Surinam na severovzhodni obali Južne Amerike.

Kaj priporočajo?

Vsem, ki potujejo na Sejšele ali v Surinam, priporočajo večplastno zaščito pred piki komarjev 24 ur na dan. "Poleg uporabe repelenta morate nositi dolga oblačila in poskrbeti, da je vaša namestitev v celoti zaščitena z mrežo. Cepivo proti čikungunji je na voljo in CDC ga priporoča potnikom, ki potujejo na območja, kjer je bil virus zabeležen," so navedli na CSD.

Posebno opozorilo so namenili nosečnicam. "Nosečnicam, zlasti tistim, ki so blizu datuma poroda, svetujemo, naj ponovno premislijo o potovanju na prizadeta območja".

Simptomi tri do sedem dni po piku

Virus se prenaša s pikom okuženih komarjev vrste Aedes, iste vrste, ki širi dengo in virus Zika. Simptomi se običajno pojavijo tri do sedem dni po piku. Okužba povzroča vrsto izčrpavajočih simptomov, vključno z visoko vročino in hudimi bolečinami v sklepih. Pogosti so tudi glavoboli, bolečine v mišicah, otekline in izpuščaji, poroča Daily Mail.

CDC je ugotovil, da so nekatere skupine izpostavljene večjemu tveganju za hude zaplete, predvsem starejši od 65 let, ljudje s kroničnimi boleznimi, novorojenčki in nosečnice.

Večina akutnih simptomov izzveni v enem tednu, a lahko se tudi zaplete

Po vsem svetu so zaradi virusa zabeležili 229 smrtnih primerov in skoraj 486.000 okužb. Medtem ko večina akutnih simptomov izzveni v enem tednu, velik delež prizadetih trpi zaradi dolgotrajnega in bolečega vnetja sklepov, ki lahko traja več mesecev ali celo let.

Bolečine v sklepih so pogosto tako hude, da imajo bolniki težave s hojo ali opravljanjem osnovnih opravil. Bolečina najpogosteje prizadene obe strani telesa, zlasti roke, zapestja, gležnje in kolena. Vnetje lahko povzroči okorelost in otekanje sklepov, kar vpliva na gibljivost, delovno sposobnost in kakovost življenja. V hujših primerih, ki so zelo redki, je lahko prizadet živčni sistem.