Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
18. 2. 2026,
18.42

Osveženo pred

1 ura, 12 minut

Na Poljskem začetek sojenja škofu zaradi prikrivanja pedofilije

Andrzej Jez | Eden od duhovnikov, ki ga škof Andrzej Jez domnevno ni prijavil, naj bi zlorabil 95 otrok, poroča AFP. Gre za enega največjih primerov zlorab v katoliški cerkvi na Poljskem. Te naj bi segale v 80. leta prejšnjega stoletja, duhovnik pa naj bi jih storil v vseh župnijah, kjer je služil. | Foto Reuters

Eden od duhovnikov, ki ga škof Andrzej Jez domnevno ni prijavil, naj bi zlorabil 95 otrok, poroča AFP. Gre za enega največjih primerov zlorab v katoliški cerkvi na Poljskem. Te naj bi segale v 80. leta prejšnjega stoletja, duhovnik pa naj bi jih storil v vseh župnijah, kjer je služil.

Foto: Reuters

Na Poljskem se je danes začelo sojenje škofu, ki naj bi prikrival domnevno pedofilijo dveh duhovnikov. Gre za prelomni postopek v izrazito katoliški Poljski, saj je škof prvi visok cerkveni predstavnik, obtožen, da ni prijavil zlorab, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Škof vse obtožbe zanika.

Tožilci škofu Andrzeju Jezu očitajo, da je vedel za spolne zlorabe mladoletnih ministrantov, ki naj bi jih storila duhovnika. Po navedbah AFP nobeden od duhovnikov doslej ni bil obsojen.

Jez, ki mu grozi triletna zaporna kazen, je na sodišču dejal, da sodnega postopka sploh ne bi bilo, če oblastem ne bi razkril dejanj dveh duhovnikov. Njegov zagovornik pa je komentiral, da je Jez "nekakšen grešni kozel".

Škofija Tarnow na jugovzhodu Poljske se je škofu postavila v bran in v torek izpostavila, da je v skladu s svojo politiko ničelne tolerance do zlorab v zadnjih letih poljskim organom pregona poslala približno deset poročil.

Se bo sprožil plaz?

Eden od duhovnikov, ki ga Jez domnevno ni prijavil, naj bi zlorabil 95 otrok, poroča AFP. Gre za enega največjih primerov zlorab v katoliški cerkvi na Poljskem. Te naj bi segale v 80. leta prejšnjega stoletja, duhovnik pa naj bi jih storil v vseh župnijah, kjer je služil.

Žrtve spolnih zlorab duhovnikov so pozdravile začetek sodnega postopka zoper Jeza.

V torek je še eno poljsko sodišče po navedbah AFP začelo soditi duhovniku, ki je obtožen spolnih zlorab mladoletnikov in posedovanja gradiva o spolnih zlorabah otrok.

