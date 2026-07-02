Hrvaška policija je na otoku Pag izvedla obsežno akcijo proti preprodajalcem drog in aretirala šest osumljencev, med njimi pet britanskih in enega italijanskega državljana. Posnetek akcije je na družbenih omrežjih objavil hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović.

Hrvaška policija je v sredo na Pagu v usklajeni akciji prijela šest domnevnih preprodajalcev drog. Med aretiranimi je pet državljanov Velike Britanije in en državljan Italije, ki so jih po vložitvi kazenske ovadbe predali preiskovalnemu sodniku.

Minister za notranje zadeve Davor Božinović je ob objavi videoposnetka akcije na družbenem omrežju X poudaril, da je policija razbila še eno mrežo preprodajalcev drog.

"Še naprej sistematično in odločno zatiramo kriminal, povezan z drogami, ter skrbimo za varnost državljanov," je zapisal.

Razbijen je još jedan lanac preprodaje droge, a osumnjičeni su uhićeni u koordiniranoj akciji hrvatske policije. Nastavljamo sustavno i odlučno suzbijati kriminalitet povezan s drogama te štititi sigurnost građana. #hrvatskapolicija #sigurnost pic.twitter.com/k3eLbsIgXF — Davor Božinović (@DavorBozinovic) July 2, 2026

Tuji preprodajalci naj bi ciljali poletne festivale

Božinović je pojasnil, da je hrvaška policija letos v prvih petih mesecih vložila 1.450 kazenskih ovadb zaradi kaznivih dejanj, povezanih z drogami, in prijela 506 oseb, kar je 35 odstotkov več kot v istem obdobju lani.

Po njegovih besedah so osumljenci na Hrvaško prišli z namenom preprodaje drog med poletno turistično sezono, ko državo obišče največ turistov. Policija naj bi takšne skupine najprej zaznala, nato pa jih z usklajenimi akcijami tudi prijela.

Minister je dodal, da večje število prijetih in procesiranih oseb kaže na uspešnost policijskega dela, čeprav je dostopnost drog po vsej Evropi večja kot kadarkoli prej. Ob tem je poudaril, da na Hrvaškem ni odprtih narkoscen in da policija poleg uličnih preprodajalcev cilja tudi na organizatorje tovrstnega kriminala.

Foto: Grgo Jelavic / Pixsell

Zasegli kokain, MDMA, LSD in druge droge

Po podatkih hrvaške policije so med hišnimi preiskavami zasegli 168,8 grama marihuane, 107,3 grama kokaina, 44,1 grama ketamina, 66,77 grama MDMA, 391 tablet MDMA ter 15 odmerkov LSD.

Po poročanju hrvaškega portala Index naj bi osumljenci na Hrvaško prispeli z namenom preprodaje drog na poletnih zabavah, festivalih in drugih dogodkih na Pagu. Droga naj bi bila namenjena distribuciji med turistično sezono, ko je otok eno najbolj priljubljenih prizorišč za glasbene festivale in nočno življenje.