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Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
6.29

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška otok Vis požar gasilci

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 6.29

7 minut

Na otoku Vis izbruhnil obsežen požar, gasilci še vedno na delu #video

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,99

Na hrvaškem otoku Vis je v nedeljo pozno zvečer, okoli 23. ure, izbruhnil obsežen požar. Ogenj je zajel borov gozd in grmičevje na območju Komiže, vpoklicane pa so bile vse razpoložljive gasilske enote na otoku, poroča portal Index. Gasilci so še vedno na terenu.

Čeprav ni bilo močnega vetra, se je požar zaradi izjemno suhih tal v prvi uri hitro razširil.

Gasilci so se z ognjenimi zublji borili vso noč, gašenje pa še vedno poteka. Nekaj težav jim povzroča veter, ki po podatkih meteorološke postaje Komiža piha s hitrostjo približno štiri metre na sekundo, kar je dovolj za nadaljnje širjenje požara.

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