Na hrvaškem otoku Vis je v nedeljo pozno zvečer, okoli 23. ure, izbruhnil obsežen požar. Ogenj je zajel borov gozd in grmičevje na območju Komiže, vpoklicane pa so bile vse razpoložljive gasilske enote na otoku, poroča portal Index. Gasilci so še vedno na terenu.

Čeprav ni bilo močnega vetra, se je požar zaradi izjemno suhih tal v prvi uri hitro razširil.

Gasilci so se z ognjenimi zublji borili vso noč, gašenje pa še vedno poteka. Nekaj težav jim povzroča veter, ki po podatkih meteorološke postaje Komiža piha s hitrostjo približno štiri metre na sekundo, kar je dovolj za nadaljnje širjenje požara.