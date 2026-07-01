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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
1. 7. 2026,
9.22

Osveženo pred

20 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška požar Dalmacija neurje udar strele

Sreda, 1. 7. 2026, 9.22

20 minut

Na otoku Čiovo še vedno gori, v zraku dva kanaderja #video

Avtor:
Sa. B.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Potem ko sta v torek udara strele zanetila požara na Pelješcu in Čiovu, se na hrvaškem otoku po navedbah hrvaških medijev gasilci še vedno borijo z ognjenimi zublji. Na požarišče sta zjutraj poletela dva kanaderja (letalo za gašenje požara, op. p.) in priskočila na pomoč približno 150 gasilcem z 38 vozili s širšega operativnega območja.

Neurje z močnimi nalivi in točo je dele Dalmacije zajelo v torek popoldne. Potem ko so v več mestih izmerili rekordno visoke temperature, je večji del območja zajela nenadna sprememba vremena. Pojavila se je močna nevihta z orkanskim vetrom, močnim dežjem in lokalno točo. Na Pelješcu in otoku Čiovo sta udara strele zanetila požara.

Požar pod nadzorom, obseg škode še ni znan

S požarom na Čiovu se gasilci borijo še danes. Po navedbah splitskega gasilskega operativnega centra (ŽVOC) so na terenu gasilci s širšega območja Splita, Omiša, Trogirja in Kaštela. V večernih urah se je požar nevarno približal nekaterim hišam, a ga je gasilcem uspelo zaustaviti. Na območju še vedno gori, a je požar pod nadzorom. Obseg škode še ni znan.

Poleg požara na otoku Čiovo so gasilci v torek ogenj gasili tudi na drugih lokacijah. Na območju Trilja je zgorelo 4,5 hektarja trave in nizkega rastlinja, na otoku Šolta je zagorel borov gozd, zagorelo pa je tudi blizu Trogirja, v Žezevici, na otoku Drvenik Veli, Tugarah, Srinjinah in otoku Brač.

Pri gašenju požara na otoku Čiovo pomagata dva kanaderja. | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL Pri gašenju požara na otoku Čiovo pomagata dva kanaderja. Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

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