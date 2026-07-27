Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
7.33

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Natisni članek
turizem množični turizem Mallorca protest

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 7.33

50 minut

Na Majorki izbruhnili najbolj množični protesti do zdaj: "Turisti, pojdite domov"

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19
Turisti Mallorca | "Turisti, pojdite domov," je pisalo na transparentih. | Foto Reuters

"Turisti, pojdite domov," je pisalo na transparentih.

Foto: Reuters

V nedeljo je v Palmi na Majorki potekal eden največjih protestov proti prekomernemu turizmu do zdaj.

Na nedeljskih demonstracijah v Palmi je sodelovalo približno 25 tisoč ljudi, je potrdila nacionalna policija. Številka je presegla število udeležencev podobnih protestov v letih 2024 in 2025. 

Na nepremičninske agencije risali grafite 

Protestniki so zahtevali zmanjšanje turizma in obsodili posledice prekomernega turizma, kot so vpliv na stanovanjsko gradnjo, izgubo kakovosti življenja prebivalcev in vse bolj negotove zaposlitve s plačami, ki ne zadostujejo za dostojno življenje.

Številni udeleženci so nosili transparente z napisi "Majorka je prepolna", "Ni več prostora", "Turisti, pojdite domov", "Mi nismo vaši spominki". 

Fotogalerija
1
 / 8

Število protestnikov se je po mnenju policije še povečalo, potem ko so policisti v Santa Marii aretirali dve ženski, ki sta narisali grafite na pisarnah nepremičninskih agencij.

Spor med policijo in protestniki

Demonstracije so se začele na Plaça Espanya ob 19. uri. Policija je spremljala protestnike, ki so mirno protestirali. Incidentov ni bilo, dokler protestniki niso prispeli v Ses Voltes.

Napetosti so nastale, ker vsi protestniki niso mogli vstopiti v Ses Voltes. Policija je izvlekla gumijevke, da bi vzpostavila nadzor, in pohod se je končal z napadi na policiste. ​​Protestniki so vanje metali predmete in izstrelili gumijaste naboje. Zdravniki so oskrbeli osem ljudi, dva z lažjimi poškodbami so odpeljali v bolnišnico.

Tirana protesti
Novice Na protestih proti projektu družine Trump uporabili vodni top
Volodimir Zelenski
Novice Odstavil še Sirskega. Je odpravil nevarnost za Ukrajino?
turizem množični turizem Mallorca protest
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.