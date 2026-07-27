Na Majorki izbruhnili najbolj množični protesti do zdaj: "Turisti, pojdite domov"

V nedeljo je v Palmi na Majorki potekal eden največjih protestov proti prekomernemu turizmu do zdaj.

Na nedeljskih demonstracijah v Palmi je sodelovalo približno 25 tisoč ljudi, je potrdila nacionalna policija. Številka je presegla število udeležencev podobnih protestov v letih 2024 in 2025.

Na nepremičninske agencije risali grafite

Protestniki so zahtevali zmanjšanje turizma in obsodili posledice prekomernega turizma, kot so vpliv na stanovanjsko gradnjo, izgubo kakovosti življenja prebivalcev in vse bolj negotove zaposlitve s plačami, ki ne zadostujejo za dostojno življenje.

Številni udeleženci so nosili transparente z napisi "Majorka je prepolna", "Ni več prostora", "Turisti, pojdite domov", "Mi nismo vaši spominki".

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Število protestnikov se je po mnenju policije še povečalo, potem ko so policisti v Santa Marii aretirali dve ženski, ki sta narisali grafite na pisarnah nepremičninskih agencij.

Spor med policijo in protestniki

Demonstracije so se začele na Plaça Espanya ob 19. uri. Policija je spremljala protestnike, ki so mirno protestirali. Incidentov ni bilo, dokler protestniki niso prispeli v Ses Voltes.

Napetosti so nastale, ker vsi protestniki niso mogli vstopiti v Ses Voltes. Policija je izvlekla gumijevke, da bi vzpostavila nadzor, in pohod se je končal z napadi na policiste. ​​Protestniki so vanje metali predmete in izstrelili gumijaste naboje. Zdravniki so oskrbeli osem ljudi, dva z lažjimi poškodbami so odpeljali v bolnišnico.