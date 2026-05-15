Petek, 15. 5. 2026, 16.27

Na Maldivih iščejo trupla italijanskih potapljačev

Potapljanje, Maldivi | Potapljaške nesreče na Maldivih so sicer zelo redke, čeprav so v zadnjih letih zabeležili nekaj smrtnih žrtev. | Foto Shutterstock

Na Maldivih poteka iskanje italijanskih potapljačev, ki so v četrtek umrli med raziskovanjem jame pri atolu Vaavu. Doslej so našli truplo enega od petih Italijanov, glede na pričakovanja se na območju jame na globini okrog 60 metrov nahajajo tudi ostala štiri, poročajo britanski BBC in tuje tiskovne agencije.

Štirje od petih preminulih potapljačev so bili na Maldivih v okviru odprave univerze v Genovi, ki jo je vodila profesorica ekologije Monica Montefalcone. V nesreči so umrli tudi njena hčerka in študentka Giorgia Sommacal, morski biolog Federico Gualtieri in raziskovalec Muriel Oddenino. Z njimi se je potapljal še inštruktor potapljanja Gianluca Benedetti.

Na potop so po poročanju lokalnih medijev odšli v četrtek zjutraj, kot pogrešane pa jih je prijavila posadka plovila, ki jih je spremljala, potem ko se ob dogovorjenem času niso vrnili na površje.

Zaradi neviht izdano rumeno opozorilo

Po navedbah lokalne policije je bilo vreme na območju potapljanja, približno sto kilometrov južno od prestolnice Male, nevihtno, zaradi česar so oblasti za potniške in ribiške čolne izdale rumeno opozorilo. Oblasti Maldivov so na območje nesreče napotile potapljače s posebno opremo, iskalno akcijo pa so opisale kot zelo težavno.

Truplo enega od potapljačev so našli že v četrtek, iskanje preostalih se je za danes zaključilo, nadaljevali ga bodo v soboto.

Predsednik Maldivov Mohamed Muizzu je po poročanju francoske tiskovna agencije AFP dejal, da iskanje preostalih štirih Italijanov "ostaja naša najvišja prednostna naloga". Tiskovni predstavnik vlade Maldivov pa je dejal, da turistom sploh ni dovoljeno potapljanje globlje od 30 metrov. "O tem, kako so se ti potapljači spustili pod dovoljeno globino, bo stekla ločena preiskava, vendar je trenutno naša osrednja naloga iskanje in reševanje," je dejal.

Potapljaške nesreče na Maldivih so sicer zelo redke, čeprav so v zadnjih letih zabeležili nekaj smrtnih žrtev. Četrtkova nesreča naj bi bila po poročanju BBC najhujša potapljaška nesreča v tej majhni otoški državi v Indijskem oceanu, ki je zaradi verige koralnih otokov priljubljena turistična destinacija.

