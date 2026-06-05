Na Madžarskem so potrdili prvi primer afriške prašičje kuge pri domačih prašičih. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin slovenske rejce poziva k doslednemu spoštovanju biovarnostnih ukrepov, lovce in potnike pa k veliki previdnosti pri potovanjih na Madžarsko. Zaradi širjenja bolezni v EU je stopnja ogroženosti zelo visoka.

Kot so sporočili z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so pri sosedih bolezen potrdili v reji z 2.992 prašiči (272 plemenskih svinj s sesnimi pujski in pitanci) na severovzhodu države ob meji z Romunijo. Okužena farma je na območju z omejitvami zaradi pojavov afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

Zaradi razmer v naši soseščini uprava poziva rejce prašičev k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v rejo. Ključni so dosledna uporaba zaščitne obleke in obutve pri delu z živalmi ter razkuževanje rok, opreme in obutve, omejevanje dostopa nepooblaščenim osebam do rej, postavitev razkuževalnih barier pred vhodom v hleve, preprečevanje stika med domačimi in divjimi prašiči (posebno pozornost je treba nameniti živalim v izpustih in prosti reji) ter nakup živali iz preverjenih rej in izolacija nove živali pred vključitvijo v čredo.

V primeru suma na afriško prašičjo kugo (nenaden pogin živali, povišana telesna temperatura, rdečina po koži, zmanjšan apetit, bruhanje, driska in podobno) naj rejci nemudoma obvestijo svojega veterinarja, so še pozvali.

Lovci naj pri izvajanju lova upoštevajo biovarnostne ukrepe in se izogibajo lovu v državah, zlasti na Madžarskem, Hrvaškem in v Italiji, kjer je bolezen razširjena.

Veljajo stroga pravila

Prav tako uprava poziva vse, ki se vračajo iz držav, kjer je afriška prašičja kuga prisotna, da s seboj ne prinašajo izdelkov in surovin, ki izvirajo iz prašičev, saj to predstavlja visoko tveganje za vnos bolezni. Morebitnih ostankov hrane, prinesene s teh območij, naj ne odlagajo v naravo, temveč v pokrite zabojnike.

Zaradi visokega tveganja za vnos povzročiteljev bolezni živali (afriška prašičja kuga, slinavka in parkljevka, kuga drobnice) v evropski zakonodaji veljajo stroga pravila, ki določajo, da potniki ob vračanju v EU s seboj ne smejo prinašati mleka in mesa ter mlečnih in mesnih proizvodov.

Omejitve in prepovedi veljajo tudi za druge proizvode živalskega izvora. Uprava opozarja na upoštevanje prepovedi in omejitev pri vnosu proizvodov živalskega izvora v osebni prtljagi potnikov iz tretjih držav.

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi.

Bolezen v Sloveniji še ni bila ugotovljena, vendar pa predstavlja njeno širjenje v sosednjih državah vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev v Sloveniji. Kot še opozarjajo na upravi, afriška prašičja kuga ostaja ena največjih groženj evropski prašičereji, saj povzroča ogromno gospodarsko škodo.