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Avtor:
Ka. N.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
13.36

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Krk strela otrok Hrvaška nevihta

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 13.36

26 minut

Na Krku med neurjem strela zadela žensko

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Krk, otok, Hrvaška | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na hrvaškem otoku Krku se je danes dopoldne zgodila huda nesreča. V enem od kampov je strela zadela žensko, ki so jo po prvih informacijah v kritičnem stanju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Reki.

Po poročanju hrvaškega portala 24sata naj bi ženska v času neurja nosila sončnik, ko jo je zadela strela. Očividci so za portal povedali, da je bil v bližini reševalec, ki jo je nemudoma začel oživljati.

"Žensko je strela zadela, ko je nosila sončnik. Oživljal jo je reševalec, ki je bil v bližini. S helikopterjem so jo prepeljali na Reko," je za 24sata povedal eden od očividcev.

Iz Kliničnega bolnišničnega centra Reka so potrdili, da so poškodovano osebo sprejeli na urgentni oddelek. Po navedbah hrvaških medijev je na oddelku intenzivne nege.

Ob nevihtah je treba poiskati zavetje

Okoliščine nesreče za zdaj še niso povsem pojasnjene. Hrvaške oblasti ob tem znova opozarjajo, da je treba ob nevihtah in grmenju poiskati varno zavetje ter se izogibati odprtim površinam in kovinskim predmetom.

Na Hrvaškem je v zadnjih dneh vreme zelo nestanovitno, vremenoslovci pa tudi v prihodnjih urah napovedujejo možnost neviht in močnejših nalivov.

Krk strela otrok Hrvaška nevihta
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