Na Kitajskem že 17 smrtnih žrtev novega virusa

Število smrtnih žrtev zaradi novega virusa se je na Kitajskem povzpelo na 17, so danes sporočile pristojne oblasti province Hubei. Žarišče virusa je prav v prestolnici omenjene province Wuhan. Doslej so iz Kitajske poročali o devetih smrtnih žrtvah novega virusa.

Doslej so primere novega virusa zabeležili tudi zunaj Kitajske, v Evropi zaenkrat še ne. Ravno v torek so prvi primer potrdili v ZDA, kjer je zbolel moški po vrnitvi iz Wuhana. Kitajske oblasti so ta teden potrdile, da se virus lahko prenaša tudi med ljudmi, za primarni vir izbruha pa veljajo živali, saj je bolezen izbruhnila na eni od tržnic v mestu Wuhan, na kateri prodajajo ribe in divjačino, poroča STA.

Tako na Kitajskem kot v več drugih državah si prizadevajo omejiti širjenje bolezni, ki povzroča pljučno obolenje. Prisotna je toliko večja zaskrbljenost pred širjenjem virusa, ker se ljudje ta teden ob kitajskem novem letu množično odpravljajo na pot.

Nova vrsta koronavirusa je povzročila preplah zaradi podobnosti z virusom sars, ki je v letih 2002 in 2003 zahteval skoraj 650 življenj na Kitajskem, še piše STA.