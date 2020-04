Na Kitajskem prvič od izbruha epidemije brez smrtnih žrtev

Na Kitajskem v zadnjih 24 urah niso zabeležili nobene smrtne žrtve koronavirusne bolezni 19, prvič od januarja, ko so začeli objavljati podatke o umrlih in okuženih z novim koronavirusom. Potrdili so še 32 okužb, vse med njimi so uvožene iz tujine, ter 30 okuženih brez simptomov, je sporočila kitajska državna komisija za zdravje.