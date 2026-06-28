Na Hrvaškem so danes na jugu države v več krajih temperature že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Čez dan bi se lahko povzpele do 40 stopinj, napovedujejo vremenoslovci.

Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7. uri zjutraj že 30,8 stopinje, sledi Lastovo s 30,4 stopinje, na letališču v Splitu pa je bilo 30 stopinj. V Splitu je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka, in sicer je zjutraj znašala 29,8 stopinje, je sporočil hrvaški hidrometeorološki zavod.

Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za zagrebško, reško, splitsko in dubrovniško regijo, za preostanek države pa velja oranžno opozorilo. Temperature bi se lahko povzpele do 40 stopinj Celzija, vroče vreme pa se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek.

V Franciji precejšne povečanje števila smrti

Z izjemno visokimi temperaturami se borijo tudi drugod po Evropi. V Franciji so od srede zabeležili okoli tisoč smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi, starejšimi od 65 let, je danes sporočila francoska služba za javno zdravje. Vročinski val se sicer v Franciji počasi zaključuje.

"Od 24. junija smo v primerjavi s podatki za prejšnje mesece zabeležili okoli tisoč dodatnih smrti, pri tem so bili v glavnem prizadeti starejši od 65 let," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz javnozdravstvene službe. Kot so še sporočili, se je za 40 odstotkov povečalo število smrti na domu.

Že v soboto so francoske oblasti sporočile, da se je od 18. junija v državi utopilo 74 ljudi, pri čemer se je večina žrtev kopala v nenadzorovanih vodah, kot so reke ali ribniki, več ljudi pa se je utopilo tudi v zasebnih bazenih. Številne utopitve so bile posledice srčnih zastojev, so pojasnili.

Vročinski val, ki je trajal 11 dni, temperature pa so presegle 40 stopinj Celzija, se medtem v Franciji končuje. Rdeče opozorilo za visoke temperature je danes v veljavi le še za vzhodni del države, obenem pa vremenoslovci napovedujejo nevihte in svarijo pred točo in vetrom.