EU in njene članice bodo še naprej spoštovale mednarodni konsenz glede Jeruzalema, so danes glede napovedi slovenskega premierja Janeza Janše, da bo Slovenija veleposlaništvo v Izraelu preselila iz Tel Aviva v Jeruzalem, povedali na Evropski komisiji. V skladu z mednarodnim dogovorom ima velika večina držav predstavništva v Tel Avivu.

"EU in njene članice bodo mednarodni konsenz glede Jeruzalema (...), vključno z lokacijo diplomatskih predstavništev, spoštovale, dokler ne bo določen končni status Jeruzalema," je glede Janševe napovedi povedal tiskovni predstavnik komisije Anouar El Anouni. Pri tem je omenil resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 478 iz leta 1980. V njej je VS ZN vse države, ki imajo diplomatska predstavništva v Jeruzalemu, pozval, naj jih umaknejo od tam.

O selitvi razmišljala tudi Madžarska pod vodstvom Orbana

V skladu z mednarodnim dogovorom ima sicer velika večina držav predstavništva v Izraelu v Tel Avivu. V Jeruzalemu ga ima poleg ZDA le še nekaj držav, med katerimi pa ni nobene članice EU. O selitvi je sicer razmišljala Madžarska pod nekdanjim premierjem Viktorjem Orbanom.

El Anouni ni želel odgovoriti na vprašanje, ali bi selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem predstavljala kršitev skupne zunanje politike EU. Je pa spomnil še na dolgoletno stališče Unije glede izraelsko-palestinskega konflikta. "EU ostaja zavezana rešitvi dveh držav na podlagi pogajanj, ki bo izvedljiva ter bo temeljila na mednarodno dogovorjenih merilih in mednarodnem pravu," je poudaril.

Janša je v intervjuju za izraelski časnik Israel Hayom, objavljenem v petek, napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in obnovitev odnosov z Izraelom, ki jih je prejšnja slovenska vlada po njegovi oceni pripeljala na "zgodovinsko najnižjo raven". Dejal je tudi, da bo vladajoča koalicija zamrznila priznanje Palestine.

Njegov predhodnik in predsednik največje opozicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je bil kritičen do Janševih napovedi. Kritično so se odzvali tudi v opozicijskih Levici in Socialnih demokratih, nekdanjih koalicijskih partnericah v Golobovi vladi. Nasprotovanje selitvi veleposlaništva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine je danes izrazil tudi vodja opozicijske stranke Resni.ca Zoran Stevanović.