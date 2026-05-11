DZ bo na izredni seji še v drugo obravnaval predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v t. i. tretjem političnem bloku. Dopolnila, sprejeta na burni seji skupnega odbora DZ, niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Poslanci bodo odločali tudi o podpredsednici DZ.

V zakonskem predlogu poslanci strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resni.ca predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost (DDV) za osnovna živila in del energentov.

Ob tem predlog vsebuje tudi sistemske rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Tako imenovani omnibus predlog posega v deset zakonov.

Sistemski posegi razburjajo stranke odhajajoče koalicije

Prav ti sistemski posegi pod nazivom interventni razburjajo stranke odhajajoče koalicije, del stroke in del civilne družbe na čelu s sindikati. Opozarjajo, da je predlog pisan na kožo predvsem premožnim. Istočasno bo po njihovih opozorilih brez omembe ukrepov za njeno zapolnitev navrtal vsaj eno milijardo evrov luknje v javne finance in zamajal pomembne družbene sisteme, kot sta pokojninski in zdravstveni.

Predlagatelji medtem predvsem ob podpori gospodarstva in nekaterih drugih deležnikov poudarjajo, da gre za razbremenitev ljudi in podjetij po štirih letih obremenjevanja in zmanjševanja gospodarske konkurenčnosti v času levosredinske koalicije ter za polaganje temeljev za hitrejši razvoj države v prihodnje. Po njihovem prepričanju bodo ukrepi sprožili številne pozitivne učinke.

Na seji skupnega odbora DZ minuli četrtek, ki jo je zaznamoval oster besedni spopad med strankami odhajajoče koalicije in nove parlamentarne večine, so bila sprejeta dopolnila predlagateljev, ki pa vsebine kljub številnim opozorilom in kritičnim pripombam vladnih uradnikov in zakonodajno-pravne službe DZ bistveno ne spreminjajo.

Nasprotniki napovedujejo uporabo vseh mogočih sredstev proti uveljavitvi zakona

Povsem mogoče je, da bodo na plenarni seji na mizah poslancev nova. Odprta je namreč večina členov, v SDS pa so napovedovali, da bo zakonski predlog doživel nekatere spremembe. Nasprotniki medtem že napovedujejo uporabo vseh mogočih sredstev proti uveljavitvi zakona, tudi referendumsko odločanje.

Poslanci bodo na današnji izredni seji med drugim odločali tudi o podpredsednici DZ iz vrst Svobode, v kateri za ta položaj predlagajo Natašo Avšič Bogovič, in o novi generalni sekretarki. Za ta položaj je predlagana Špela Ocvirk. Na dnevnem redu je tudi predlog odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ.