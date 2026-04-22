Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Sreda, 22. 4. 2026, 10.09

Na hrvaški obali zaradi groženj z bombo evakuirali več srednjih šol

policija, Split, bomba, grožnja, srednja šola | Vse šole so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. | Foto Pixsell/Ivana Ivanovic

Foto: Pixsell/Ivana Ivanovic

Na Hrvaškem so danes zjutraj zaradi groženj z bombo v skoraj vseh srednjih šolah primorsko-goranske županije vključno z Reko prekinili pouk ter evakuirali učence in zaposlene. Obvestila, ki so jih prejeli ravnatelji šol, kot razlog za domnevno podtaknjeno eksplozivno napravo navajajo trpljenje palestinskih otrok, poroča reški Novi list.

Obvestila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah so poleg Reke med drugim prejeli v srednjih šolah v Opatiji, Crikvenici in Čabru, medtem ko osnovne šole za zdaj niso bile tarča groženj.

Večino ravnateljev je ob prihodu v službo danes zjutraj pričakalo elektronsko sporočilo, v katerem je pisalo, da sta v šoli podtaknjena dva kilograma pentrita oz. pentaeritritol tetranitrata, so za Novi list potrdili iz oddelka za vzgojo in izobraževanje primorsko-goranske županije.

V sporočilu, ki vsebuje več groženj, je kot razlog za namestitev eksplozivne naprave navedeno trpljenje palestinskih otrok.

Prve informacije o grožnjah so pristojne službe začele prejemati okoli 7.30, ko so ravnatelji prišli v šole. 

Preplah tudi v BiH in Črni gori 

Šole na Hrvaškem so bile v zadnjih dneh že večkrat tarča groženj z bombo, vse pa so se izkazale za lažne. Obvestila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah so prejšnji teden prejele tudi šole in druge javne ustanove v nekaterih mestih v Bosni in Hercegovini ter Črni gori.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
