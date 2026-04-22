Na hrvaški obali zaradi groženj z bombo evakuirali več srednjih šol

Na Hrvaškem so danes zjutraj zaradi groženj z bombo v skoraj vseh srednjih šolah primorsko-goranske županije vključno z Reko prekinili pouk ter evakuirali učence in zaposlene. Obvestila, ki so jih prejeli ravnatelji šol, kot razlog za domnevno podtaknjeno eksplozivno napravo navajajo trpljenje palestinskih otrok, poroča reški Novi list.

Obvestila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah so poleg Reke med drugim prejeli v srednjih šolah v Opatiji, Crikvenici in Čabru, medtem ko osnovne šole za zdaj niso bile tarča groženj.

Večino ravnateljev je ob prihodu v službo danes zjutraj pričakalo elektronsko sporočilo, v katerem je pisalo, da sta v šoli podtaknjena dva kilograma pentrita oz. pentaeritritol tetranitrata, so za Novi list potrdili iz oddelka za vzgojo in izobraževanje primorsko-goranske županije.

V sporočilu, ki vsebuje več groženj, je kot razlog za namestitev eksplozivne naprave navedeno trpljenje palestinskih otrok.

Prve informacije o grožnjah so pristojne službe začele prejemati okoli 7.30, ko so ravnatelji prišli v šole.

Preplah tudi v BiH in Črni gori

Šole na Hrvaškem so bile v zadnjih dneh že večkrat tarča groženj z bombo, vse pa so se izkazale za lažne. Obvestila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah so prejšnji teden prejele tudi šole in druge javne ustanove v nekaterih mestih v Bosni in Hercegovini ter Črni gori.