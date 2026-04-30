Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
30. 4. 2026,
9.38

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Davor Božinović policija grožnja bomba Hrvaška

Na Hrvaškem zaradi lažnih groženj z bombami prijeli več oseb

hrvaška policija | Na Hrvaškem se že drugi teden spopadajo z obvestili o nastavljenih eksplozivnih napravah v šolah, nakupovalnih središčih in drugih ustanovah. | Foto STA

Na Hrvaškem se že drugi teden spopadajo z obvestili o nastavljenih eksplozivnih napravah v šolah, nakupovalnih središčih in drugih ustanovah.

Foto: STA

Hrvaška policija je prijela več oseb, ki naj bi bile povezane z obvestili o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah, ki jih že drugi teden prejemajo šole, trgovska središča in druge ustanove, je v sredo dejal hrvaški notranji minister Davor Božinović. Tudi v sredo so na Hrvaškem poročali o novih prijavah o domnevno podtaknjenih bombah.

"Doslej je policija odkrila več oseb in v tem trenutku lahko povem, da je na območju Hrvaške prijetih nekaj oseb. Toda zaradi kriminalistične preiskave trenutno ne morem povedati ničesar več," je v krajši izjavi za medije v Zagrebu dejal hrvaški notranji minister Davor Božinović, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Anušić: Gre za hibridno vojskovanje

Minister za obrambo Ivan Anušić je v sredo v izjavi za televizijo RTL v Dubrovniku ocenil, da gre za hibridno vojskovanje, povzema Hina. "Z grožnjami o nastavljenih bombah se poskuša motiti normalno delovanje države, skupnosti. Policija in naše službe bodo zagotovo našle rešitev in zelo kmalu bodo položaj spravile pod nadzor, toda na žalost smo izpostavljeni hibridnemu vojskovanju," je ocenil Anušić.

Na vprašanje, kdo bi lahko imel motiv za takšna dejanja, je minister za obrambo odgovoril, da te informacije še nima. "Lahko le sumimo in ugibamo, komu je v interesu nered – ne le na Hrvaškem, to se dogaja po celotni Evropski uniji. Točno lahko vidite, katere države so takšnim hibridnim napadom izpostavljene in katere niso," je dejal Anušić.

V zadnjih petih dneh več kot 500 groženj

Na Hrvaškem se že drugi teden spopadajo z obvestili o nastavljenih eksplozivnih napravah v šolah, nakupovalnih središčih in drugih ustanovah. Tudi v sredo so poročali o novih lažnih prijavah o nastavljenih bombah v dveh nakupovalnih središčih na območju Osijeka ter v številnih izobraževalnih ustanovah na širšem območju Splita in Zagreba, poroča Hina.

V zadnjih petih dneh naj bi na naslove šol, vrtcev in trgovskih središč po vsej Hrvaški ter splitskega letališča prispelo skupaj več kot 500 obvestil o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah. Hrvaška policija je v torek sporočila, da je za dve lažni grožnji z bombo na dveh šolah v Dubrovniku odgovoren 50-letni moški.

bomba, preplah, Hrvaška, Šibenik, šola, trgovski centar
policija, Hrvaška, hrvaška policija
