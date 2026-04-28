Torek, 28. 4. 2026, 15.20

Na Hrvaškem v sodelovanju z ZDA načrtujejo gradnjo velikega podatkovnega centra

Podatkovni center, Data Center | Center nameravajo zgraditi na območju občine Topusko v Siško-moslavški županiji. Vrednost naložbe po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina ocenjujejo na več kot 50 milijard evrov, kar pomeni, da bi lahko šlo za največjo naložbo v zgodovini države. | Foto Shutterstock

Center nameravajo zgraditi na območju občine Topusko v Siško-moslavški županiji. Vrednost naložbe po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina ocenjujejo na več kot 50 milijard evrov, kar pomeni, da bi lahko šlo za največjo naložbo v zgodovini države.

Na Hrvaškem so ob robu poslovnega foruma v okviru pobude Tri morja v Dubrovniku z ameriškim podjetjem Pantheon Atlas podpisali pismo o nameri za gradnjo podatkovnega centra za umetno inteligenco. Stal bo na območju Topuskega blizu Siska, v njegovo gradnjo pa bo vključeno tudi hrvaško podjetje Končar. Vrednost projekta, ki so ga predstavili danes v Dubrovniku, ocenjujejo na približno 50 milijard evrov.

Hrvaško podjetje Končar je pismo o nameri s podjetjem Pantheon Atlas s sedežem v ameriški zvezni državi Delaware podpisalo danes ob robu poslovnega foruma v okviru pobude Tri morja v Dubrovniku.

Pismo o nameri predstavlja okvir za morebitne pogodbe, povezane s projektom gradnje podatkovnega centra na območju občine Topusko. Končar ga je podpisal v svojem imenu in v imenu nekaterih družb skupine Končar, predvidenih za sodelovanje v projektu Pantheon, nanaša pa se na gradnjo energetskega dela infrastrukture in nekatera dela pri gradnji podatkovnega centra.

Razvojni in podatkovni center za umetno inteligenco s skupno zmogljivostjo enega gigavata razvija hrvaški podjetnik Jako Andabak v partnerstvu z ameriškimi institucionalnimi vlagatelji.

Samo sončna elektrarna bo imela moč 500 megavatov

Projekt vključuje gradnjo lastne transformatorske postaje, približno 280 kilometrov novih daljnovodov ter sončne elektrarne z močjo 500 megavatov za lastne potrebe.

Skupna vrednost infrastrukture, ki bo ostala državi in lokalni skupnosti, znaša okoli 500 milijonov evrov. Projekt bo po napovedih ustvaril več kot 3000 delovnih mest v fazi gradnje, 1.500 ob začetku obratovanja in še okoli 6 tisoč posredno.

Želijo, da bi center začel obratovati leta 2029

"Projekt smo zaupali domačim strokovnjakom (...). Večina bo rezultat hrvaškega znanja in dela," je danes v Dubrovniku po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejal Andabak, ki je prepričan, da se bo Hrvaška s projektom uvrstila v vrh evropske in svetovne tehnološke industrije.

Predstavnik ameriških vlagateljev Ryan Rich pa je poudaril, da je Hrvaška prepoznana kot stabilna država z izobraženo delovno silo.

Izpostavil je tudi kombinacijo ameriškega kapitala in hrvaškega znanja. "Ameriška investicijska moč in hrvaško znanje sta kombinacija, ki bo uresničila ta projekt. Ne dvomim, da bodo tej investiciji sledile še druge – zdaj je v mednarodnih investicijskih krogih povsem jasno, da je Hrvaška prostor za naložbe prihodnosti v tem delu Evrope in sveta," je dejal.

Gradnja centra se bo po napovedih začela leta 2027, obratovati pa naj bi začel v začetku leta 2029.

