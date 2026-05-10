Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Nedelja,
10. 5. 2026,
20.19

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
policija Hrvaška migranti Kolpa

Nedelja, 10. 5. 2026, 20.19

32 minut

Na Hrvaškem v Kolpi in Mrežnici našli štiri moška trupla

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kolpa | Fotografija reke Kolpe je simbolična. | Foto Nebojša Tejić/STA

Fotografija reke Kolpe je simbolična.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Hrvaški policisti so v soboto prejeli prijave o štirih truplih, ki so jih opazili v rekah Kolpi in Mrežnici. Po ugotovitvah Policijske uprave Karlovec gre za trupla neznanih moških. Dve trupli so našli po obvestilu slovenskih policistov, ki so ju opazili pri Dugi Resi. Na hrvaški breg Kolpe so ju potegnili s pomočjo slovenskih gasilcev.

Hrvaški policisti so tri trupla našli v Kolpi, enega pa v reki Mrežnici, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. Da je opazil truplo, je policiste sprva obvestil občan pri naselju Sračak. Policisti so v soboto popoldne opravili ogled kraja dogodka, pripadniki gorske reševalne službe so truplo nato potegnili iz reke.

Pomagali tudi slovenski gasilci

Po obvestilu slovenske policije so hrvaški policisti ob pomoči slovenskih gasilcev dve trupli iz Kolpe izvlekli pri kraju Gornje Prilišće, poroča Hina. V večernih urah pa so policisti prejeli še prijavo občana, da je truplo opazil v reki Mrežnici pri kraju Gornji Zvečaj.

Policija je po poročanju Hine sporočila, da nadaljuje z zbiranjem obvestil o vzrokih smrti ter identiteti umrlih.

V začetku maja so v hrvaškem kraju Donje Prilišće v bližini meje s Slovenijo našli štiri mrtve migrante, dva pa so morali zaradi slabega zdravstvenega stanja oskrbeti v bolnišnici v Karlovcu. Skupino tujih državljanov, bilo naj bi jih več kot 30, naj bi v bližino meje pripeljal neznani voznik s tovornim vozilom ter nato odšel, med vožnjo pa so bili izpostavljeni nehumanim razmeram.

policija Hrvaška migranti Kolpa
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.