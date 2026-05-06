Avtor:
K. M.

Sreda,
6. 5. 2026,
16.30

Na Hrvaškem ustavili Slovenca: policisti šokirani nad najdbo. Kazen 13 tisoč evrov.

Hrvaška carina zaseg Slovenec | Pri podrobnem pregledu vozila so našli skupno 125,5 litra herbicidov in pesticidov, 3,6 litra veterinarskih zdravil in štiri plinske jeklenke s skupno prostornino 78,55 litra. | Foto FB/Ministarstvo financija, Carinska uprava

Pri podrobnem pregledu vozila so našli skupno 125,5 litra herbicidov in pesticidov, 3,6 litra veterinarskih zdravil in štiri plinske jeklenke s skupno prostornino 78,55 litra.

Foto: FB/Ministarstvo financija, Carinska uprava

Hrvaški policisti so na Hrvaškem blizu meje s Srbijo ustavili Slovenca, ki je v avtomobilu tihotapil skupno 125,5 litra herbicidov in pesticidov, 3,6 litra veterinarskih zdravil in štiri plinske jeklenke s skupno prostornino 78,55 litra. Moški je bil kaznovan s 13.260 evri, poleg tega pa so mu bili naloženi stroški uničenja blaga v višini 1.737,49 evra.

Cariniki Službe mobilne enote Vukovar so v sodelovanju s Službo za preprečevanje tihotapljenja in preiskovanje ter policisti Policijske mejne postaje Tovarnik, ki so izvajali nadzorne in inšpekcijske ukrepe na območju Ilače, ustavili osebno vozilo s slovenskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil državljan Republike Slovenije.

Pri podrobnem pregledu vozila so našli skupno 125,5 litra herbicidov in pesticidov, 3,6 litra veterinarskih zdravil in štiri plinske jeklenke s skupno prostornino 78,55 litra. Ker gre za blago, za katero so predpisane prepovedi in omejitve, so ga pristojni zasegli. 

Zoper osumljenega državljana Republike Slovenije je bil vložen prekrškovni nalog zaradi storitve prekrška Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije. Izrečena mu je bila globa v višini 13.260 evrov, poleg tega pa so mu bili naloženi stroški uničenja blaga v višini 1.737,49 evra.

