Avtor:
A. P. K.

Petek,
17. 4. 2026,
21.02

Osveženo pred

27 minut

letalo Hrvaška steklina lisica

Petek, 17. 4. 2026, 21.02

27 minut

Na Hrvaškem se začenja velika akcija cepljenja lisic proti steklini

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
lisica, steklina, divja žival | Vab za cepljenje lisic proti steklini, ki jih najdemo v naravi, se ne smemo dotikati in jih premikati. | Foto Shutterstock

Vab za cepljenje lisic proti steklini, ki jih najdemo v naravi, se ne smemo dotikati in jih premikati.

Foto: Shutterstock

Na Hrvaškem začenjajo kampanjo oralnega cepljenja lisic proti steklini. Akcija se bo začela na letališčih Varaždin in Brač, od koder bodo poletela letala z vabami za lisice in jih sprva postavila oz. izvrgla iz letal v severnem delu Hrvaške in v Dalmaciji, je sporočilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Ob tem hrvaški mediji posredujejo tudi navodila, kako ravnati, če pridemo v stik z vabami.

Nato bodo kampanjo postavljanja vab za lisice nadaljevali z letališča Vinkovci-Sopot na vzhodu Hrvaške in z letališča Reka (Krk) za območje Gorskega kotarja in Istre. Kampanja naj bi se končala najkasneje do 30. aprila, kar pa je odvisno tudi od vremenskih razmer.

Hrvaško ministrstvo navaja, da je steklina virusna nalezljiva bolezen oz. nevarna zoonoza (kužna živalska bolezen, ki se lahko prenese tudi na človeka), ki lahko prizadene domače in divje živali ter tudi ljudi. Bolezen je prisotna povsod po svetu, izjeme so le nekatere izolirane države in zahodnoevropske države, ki veljajo za proste te bolezni.

Previdno z vabami

Vab za cepljenje lisic proti steklini, ki jih najdemo v naravi, se ne smemo dotikati in jih premikati. Če je vaba na dvorišču družinske hiše ali na drugem javnem mestu (npr. na igrišču, v parku), jo lahko odnesemo do najbližjega grma zunaj dvorišča ali na rob gozda, le če se je ob tem mogoče izogniti neposrednemu stiku kože z vabo.

Če je zunanja embalaža vabe že poškodovana in je vidna tekočina (cepivo), vaba ni več učinkovita, takšno vabo pa lahko ob nošenju zaščite na rokah damo v nepredušno vrečko in odnesemo k najbližjemu veterinarju, da se vaba ustrezno odstrani, poudarjajo na hrvaškem ministrstvu.

Pri ravnanju z vabami je obvezno nositi zaščitne rokavice. Nepoškodovana vaba ni nevarna za zdravje ljudi, vendar se vonj vabe lahko prenese na kožo in moti ljudi. Če je zunanja embalaža vabe že poškodovana in je vidna tekočina (cepivo), vaba ni več učinkovita, takšno vabo pa lahko ob nošenju zaščite na rokah damo v nepredušno vrečko in odnesemo k najbližjemu veterinarju, da se vaba ustrezno odstrani, poudarjajo na hrvaškem ministrstvu.

Vabe za hišne ljubljenčke niso nevarne

V primeru dotikanja embalaže vabe si je treba roke temeljito umiti z milom in vodo, če pa je vsebina vabe (tekočina cepiva) prišla v stik s kožo ali sluznico, pa se je treba nemudoma posvetovati z zdravnikom, še navajajo hrvaški mediji. Dodajajo tudi, da vabe niso nevarne za hišne ljubljenčke in niso namenjene cepljenju psov in mačk proti steklini. Zato se psi in mačke, ki pridejo v stik z vabo, ne štejejo za cepljene proti steklini.

Kot so poudarili v sporočilu za javnost, se silvatična steklina, ki se ohranja v naravnem ciklu v populaciji divjih mesojedcev, pojavlja predvsem na severni polobli. Mestna steklina, katere glavni rezervoar so psi, je zato zelo pomembna za javno zdravje v državah v razvoju. Na teh območjih je namreč 99 odstotkov ljudi, okuženih s steklino, okuženih z mestno steklino, posledica tega pa je več kot 50 tisoč človeških žrtev na leto. Danes so države v razvoju v Aziji in Afriki najbolj prizadete zaradi te oblike stekline.

