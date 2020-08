Na Hrvaškem prek 150 novih okužb, največ v Zagrebu in Dalmaciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so v petek postavili neslaven rekord, našteli so 208 novih okužb s koronavirusom, kar je bilo največ od začetka epidemije.

Videti je, da bo tudi današnja številka visoka, do zdaj so iz posameznih županij sporočili skupno že prek 150 novih okužb, največ jih je v Zagrebu in Dalmaciji.

Preberite še: