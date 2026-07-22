Na Hrvaškem so v osiješko-baranjski županiji potrdili nove primere afriške prašičje kuge, je danes sporočilo hrvaško ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Afriška prašičja kuga se še naprej širi tudi v Srbiji, kjer je od začetka leta po uradnih podatkih zaradi nje poginilo ali bilo usmrčenih več kot 29 tisoč prašičev.

Afriško prašičjo kugo so po navedbah hrvaškega kmetijskega ministrstva potrdili pri domačih prašičih na dveh gospodarstvih v osiješko-baranjski županiji na vzhodu države. Hkrati so potrdili tudi tri nove primere okužbe pri divjih prašičih na območju te županije.

Afriška kuga v Srbiji, zdaj tudi na Hrvaškem

Po podatkih ministrstva so letos do danes potrdili skupno 101 izbruh afriške prašičje kuge na kmetijskih gospodarstvih z domačimi prašiči. Od tega jih je bilo 52 v osiješko-baranjski županiji, 49 pa v virovitiško-podravski županiji. Doslej so potrdili tudi 187 primerov afriške prašičje kuge pri divjih prašičih, večino v osiješko-baranjski županiji.

Afriška prašičja kuga se še naprej širi tudi v Srbiji. V manj kot mesecu dni je bilo usmrčenih ali je poginilo več kot 29 tisoč prašičev, virus pa je prisoten v sedmih upravnih okrožjih, so v torek sporočili s srbskega ministrstva za kmetijstvo. Bolezen so potrdili na skoraj 670 kmetijskih gospodarstvih, najtežje razmere pa so v sremski občini Ruma, kjer so doslej usmrtili več kot 20 tisoč prašičev, od tega več kot 11 tisoč na eni sami farmi, je poročala srbska javna radiotelevizija RTS.

Velika grožnja prašičereji

Afriška prašičja kuga ostaja ena največjih groženj prašičereji v Evropi, saj povzroča veliko gospodarsko škodo. Za preprečevanje širjenja bolezni morajo rejci dosledno izvajati biovarnostne ukrepe, takoj prijaviti vsak sum bolezni pooblaščenemu veterinarju ter dosledno spoštovati vse odredbe in priporočila pristojnih organov.