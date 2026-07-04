Na Hrvaškem: burja odnesla otroke v morje, na koncu so reševali še starše

V Makarski se je v petek odvila prava drama na morju. Močna burja je skupino mladoletnih otrok na deskah odnesla proti odprtemu morju, starši pa so jim skušali pomagati s pedalinom. Reševalna akcija se je nato še zapletla, saj so morali na koncu reševati tako otroke kot njihove starše, poroča hrvaški portal Dalmacija Danas.

V petek je vzdolž celotnega Jadrana pihala zmerna do močna burja. Po podatkih hrvaškega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) je v Makarski pozno popoldne in zvečer dosegala povprečno hitrost med 20 in 22 vozli.

Kljub zahtevnim razmeram se je skupina mladoletnikov z deskami za veslanje oziroma surfanje odpravila na morje. Veter jih je začel odnašati vse dlje od obale in proti odprtemu morju.

Starši odšli za njimi s pedalinom

Ko so starši opazili, kaj se dogaja, so si pred hotelom Valamar izposodili pedalin in odpluli na pomoč otrokom. Zaradi močnega vetra in valov pa so se tudi sami znašli v težavah.

Po poročanju portala Dalmacija Danas je bilo treba na koncu reševati tako otroke kot njihove starše.

Na pomoč z gliserjem in vodnim skuterjem

Na pomoč sta nemudoma priskočila Josip Jurišić in Goran Vranješ. Jurišić je odplul z gumijastim čolnom, Vranješ pa z vodnim skuterjem.

"Moj prijatelj Josip Kekez je opazil otroke, ki jih je burja na deskah odnašala proti odprtemu morju. Starši so pred hotelom vzeli pedalin in odšli za njimi, kmalu pa je bilo treba reševati vse. Josip Jurišić jim je prvi priskočil na pomoč, nato sem se pridružil še sam in skupaj smo jih varno pripeljali nazaj do obale," je za Dalmacijo Danas povedal Vranješ.

Opozorilo pred odhodom na morje

Zaradi hitrega posredovanja se je dogodek končal brez hujših posledic. Primer je po navedbah hrvaškega portala še eno opozorilo, da v času močne burje na morje ni priporočljivo odhajati brez ustrezne opreme, izkušenj in realne ocene razmer.