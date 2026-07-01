Na Hrvaškem bodo za varnost turistov skrbeli tudi slovenski policisti

Na Hrvaškem bodo za zagotavljanje varnosti turistov od danes do 14. avgusta skrbeli tudi štirje slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo sodelovali pri zagotavljanju varnosti in hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novalji, Vodicah in na Krku, so sporočili iz Generalne policijske uprave (GPU).

Slovenski policisti bodo hrvaškim kolegom med poletno turistično sezono pomagali v okviru projekta Varna turistična destinacija.

K čemu dobo prispevali

Sodelovali bodo predvsem pri zagotavljanju javnega reda in miru, nadzoru cestnega prometa ter obravnavi kaznivih dejanj, pri čemer bodo skrbeli za lažjo komunikacijo s slovenskimi državljani in pomagali pri hitrejšem reševanju morebitnih težav.

Turiste bodo tudi opozarjali na pomen preventivnih ukrepov za zaščito osebnega premoženja med dopustom.

Foto: Facebook/ Slovenska policija

Dolgoletno sedelovanje

Slovenska policija v projektu Varna turistična destinacija sodeluje od leta 2011. Kot poudarja policija, se je takšna oblika mednarodnega sodelovanja izkazala za izjemno koristno pri zagotavljanju varnega in prijetnega okolja za turiste.

Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je sicer tudi letos pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Posodobljen zbir informacij je objavljen na spletni strani vlade in uradni strani veleposlaništva na družbenem omrežju Facebook.

Hrvaško je lani obiskalo skoraj 1,8 milijona slovenskih državljanov.