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Avtor:
R. K.

Sreda,
17. 6. 2026,
11.57

Osveženo pred

33 minut

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Natisni članek
Hrvaška nesreča nesreča

Sreda, 17. 6. 2026, 11.57

33 minut

Na Hrvaškem aretirali člana posadke katamarana, ki je trčil v jadrnico

Avtor:
R. K.

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Brač in Šolta | Slika je simbolična. | Foto Shutterstock

Slika je simbolična.

Foto: Shutterstock

Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico, danes poroča hrvaški portal Index.hr. Zoper 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrle štiri osebe, poteka preiskava zaradi suma, da je ogrožal varnost prometa.

Po navedbah medija Slobodna Dalmacija je policija aretirala prvega častnika katamarana. Grozi mu od tri do 15 let zapora, saj je kršenje prometnih predpisov privedlo do smrti več ljudi.

Med Šolto in Bračem sta v nedeljo trčila katamaran hrvaškega podjetja in jadrnica, ki je plula pod francosko zastavo. 14 metrov dolga jadrnica, na kateri je bilo v času trčenja osem čeških državljanov, je po nesreči potonila.

Po trčenju so v morju sprva našli trupla treh umrlih, kasneje v nedeljo pa so v kabini jadrnice na 50 metrih globine locirali tudi truplo četrte osebe. Preostale štiri potnike jadrnice so rešili in jih poškodovane prepeljali v splitski klinični center.

Na katamaranu je bilo medtem v času trčenja 118 potnikov in sedem članov posadke, nihče od njih pa ni bil poškodovan.

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