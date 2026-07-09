Na letališču na priljubljenem grškem počitniškem otoku Zakintos v Jonskem morju je danes zasilno pristalo vojaško letalo F-16 grških zračnih sil. Bojno letalo je po pristanku zagorelo, zaradi incidenta pa so morali sredi turistične sezone zapreti letališče.

Pilotu se je uspelo rešiti z letala, preden se je ogenj zaradi iztečenega goriva razširil po celotnem letalu.

Vse prihode so preusmerili na druga letališča, medtem ko bo letališče na Zakintosu do nadaljnjega ostalo zaprto zaradi varnostnih razlogov, navaja ERTnews. Številni potniki so posneli goreče bojno letalo, posnetki pa so zaokrožili tudi na družbenih omrežjih.

Po poročanju grških medijev je bil razlog za zasilni pristanek bojnega letala tehnična napaka. Vzrok zanjo še preiskujejo. Po prvotnih ocenah bi lahko šlo za okvaro hidravličnega sistema na podvozju letala.