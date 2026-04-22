Na Floridi usmrtili moškega, 35 let obsojenega na smrt

Na Floridi so v torek z injekcijo usmrtili 58-letnika, ki je bil leta 1991 obsojen na smrt zaradi umora 56-letne sosede med vlomom v njeno hišo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Letos so v ZDA izvedeli osem usmrtitev – pet na Floridi, dve v Teksasu in eno v Oklahomi. Lani je bilo 47 usmrtitev, kar je največ po letu 2009, ko je bilo usmrčenih 52 ljudi.

Največ, 19 usmrtitev je bilo lani na Floridi, sledijo pa Alabama, Južna Karolina in Teksas, kjer je bilo po pet usmrtitev. 39 lanskih usmrtitev je bilo izvedenih z injekcijo, tri s strelskim vodom, pet pa z dušikom.

Smrtno kazen je odpravilo 23 od 50 ameriških zveznih držav, medtem ko so v treh drugih, Kaliforniji, Oregonu in Pensilvaniji, uvedli moratorij.

Predsednik Donald Trump je zagovornik smrtne kazni in je pozval k razširitvi njene uporabe.