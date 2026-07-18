Na cestah po državi večkilometrski zastoji

Na več odsekih cest in avtocest danes nastajajo zastoji. Večkilometrske kolone vozil so med drugim pred delovišči na štajerski, primorski in gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji in pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na cestah na Obali in pred Bledom.

Na štajerski avtocesti med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru zastoj dolg dobrih 10 kilometrov, čaka se 25 minut. Med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo rebro proti Ljubljani pa je kolona vozil dolga štiri kilometre, čakalna doba je 22 minut, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozarij in naprej po primorski avtocesti proti Kopru. Zastoj je tudi pri Vrhniki v smeri proti Ljubljani, kolona sega dobra dva kilometra daleč.

Na primorski avtocesti vozila stojijo tudi med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru, kolona je dolga sedem kilometrov, zamuda pa nekaj manj kot 10 minut. V smeri proti Ljubljani je med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbarkomanda kolona dolga okoli 10 kilometrov, čaka pa se okoli 15 minut.

Na gorenjski avtocesti je med priključkoma Naklo in Kranj vzhod proti Ljubljani zastoj dolg šest kilometrov. Čaka se tudi pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kolona vozil je trenutno dolga dva kilometra. Na avstrijski strani je pred predorom v smeri proti Sloveniji šestkilometrska kolona.

Na podravski avtocesti je pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške kolona vozil dolga dobre štiri kilometre, zamuda je okoli 30 minut.

Gneča z zastoji je tudi na cestah Lesce-Bled ter Bertoki-Koper, Šmarje-Koper in Lucija-Izola.