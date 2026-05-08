Se vam je že kdaj zgodilo, da ste na bankomatu našli pozabljen denar? Veste, kako ukrepati v takšnem primeru? Čeprav verjetno marsikoga zamika, da bi ga pospravil v žep in si privoščil kaj lepega, tega nikar ne storite. Ne le, da vas bo, če imate vsaj malo srca, prej ali slej začela preganjati slaba vest, temveč vas bo v prav kratkem času izsledila tudi banka oziroma policija. Nedavno se je v takšni situaciji znašla bralka. Čeprav je že sama ukrepala in pozabljen denar odnesla na policijo, je, še preden je policija preiskala primer, prejela klic banke.

Svojo izkušnjo je z nami delila bralka, ki je na bankomatu našla pozabljenih sto evrov. "Odpravila sem se na bankomat, da bi dvignila denar. Ko sem prišla, sem v reži zagledala dva bankovca po petdeset evrov. Na ekranu je pisalo 'hvala za obisk'. Svojega denarja, ne da bi iz reže vzela pozabljeni denar, nisem mogla dvigniti," je opisala.

Banka vam ne more pomagati, pojdite na policijo

Pozabljeni denar je vzela iz reže in dvignila svoj denar. Fotografija je simbolična. Pozabljeni denar je zato vzela iz reže in opravila dvig gotovine. "Ozrla sem se naokrog, še malo počakala, če bi denar kdo iskal, potem pa odšla. Bila sem v bližini banke, katere bankomat sem prej uporabila in kjer sem našla denar, zato sem vstopila in poskušala tam oddati denar." A žal neuspešno. Bančnik je dejal, da ji v tem primeru ne more pomagati in da se mora s pozabljenim denarjem zglasiti na policiji.

Na banki so nam pojasnili, "da se zavedajo, da je za najditelja pozabljenega denarja takšna situacija lahko neprijetna, še posebej kadar ravna pošteno in želi denar vrniti pravemu lastniku, a denarja, ki je pozabljen na bankomatu, banka žal ne more prevzeti v poslovalnici, saj v takem primeru dvig ni bil uspešno končan in denar zato ni bil izročen banki."

Bankomati imajo namreč vgrajene varnostne mehanizme, ki transakcijo v določenem časovnem oknu samodejno končajo. "Če denar v tem času prevzame druga oseba, ga banka zaradi pravil gotovinskega poslovanja in zagotavljanja sledljivosti izvora sredstev ne sme prevzeti; v takšnih primerih je zakonit in pravilen postopek izročitev denarja policiji," so pojasnili iz banke.

Najdenega denarja na banko ni možno vrniti. Foto: Shutterstock

Policija: Najdenega denarja ne izročajte bančnikom, niti zaposlenim na bencinskih servisih

Na policiji poudarjajo, da je najditelj o najdbi stvari (tudi gotovine, najdene na bankomatu) takoj dolžan obvestiti lastnika stvari (upravičenca), če ga ne pozna, pa je najdbo stvari dolžan prijaviti policiji.

Tudi oni so potrdili, da banka ni pravi naslov za vrnitev pozabljenega denarja. "Najditeljem gotovine svetujemo, da najdenega denarja v nobenem primeru ne izročajo bančnim uslužbencem, ampak o tem nemudoma obvestijo policijo, ki bo najdeno gotovino prevzela v hrambo in izvedla vse nadaljnje ukrepe, da se izsledi upravičenec (lastnik gotovine)," so opozorili.

Dodali so tudi, da se dogajajo primeri, ko gotovino, najdeno na bankomatih na bencinskih servisih, najditelji izročijo uslužbencu bencinskega servisa. "Tudi tak postopek je napačen," poudarjajo.

Na policiji gotovino prevzamejo, najditelj pa o tem izpolni Zapisnik o najdenih stvareh. Foto: Shutterstock Enako naj bi najditelj ravnal tudi v primeru najdbe gotovine na tleh, vendar je, kot pravijo na policiji, iskanje domnevnega upravičenca (lastnika) v tem primeru oteženo in odvisno od okoliščin (nadzorne kamere, zbiranje obvestil itd.).

Prijava na policiji je stekla hitro

Policija je tako edina prava pot. Tam gotovino prevzamejo, najditelj pa o tem izpolni Zapisnik o najdenih stvareh. Najditeljici torej ni preostalo drugega, kot da je šla na policijo. Kot pove, je tam zadeva stekla hitro. Policisti so prevzeli denar, povedati je morala datum, kraj in uro najdbe, dati osebne podatke ter podpisati Zapisnik o najdenih stvareh.

Najditeljica bi lahko najdeni denar tudi vzela v hrambo, dokler policija ne bi našla lastnika, vendar v času hrambe tega denarja ne bi smela uporabljati oziroma z njim razpolagati. Odločila se je za prvo možnost.

Sledi pregled transakcij in kamer ter obveščanje lastnika

Policist je najditeljici pojasnil, da običajno v takšnih primerih lastnika hitro najdejo, saj so na lokaciji kamere. Policija tako po prijavi kontaktira pristojno banko, ki s pregledom transakcij in posnetkov nadzornih kamer skuša ugotoviti, kdo je upravičenec. Te podatke banka nato posreduje policiji. Ko policija pridobi podatke o domnevnem upravičencu ali iz znakov stvari ugotovi, kdo je upravičenec, ga obvesti o najdbi in ga pozove, da identificira najdeno stvar.

Prijavo na policiji seveda lahko izvede tudi lastnik, ki je pozabil ali izgubil stvar (gotovino), poleg tega pa lahko spremlja spletno stran policije, kjer redno osvežujejo seznam najdenih stvari.

Policija po prijavi kontaktira pristojno banko, ki s pregledom transakcij in posnetkov nadzornih kamer skuša ugotoviti, kdo je upravičenec. Foto: Shutterstock

Če v enem letu ne najdejo lastnika, dobita denar najditelj ali država

Če v enem letu ne najdejo lastnika oziroma upravičenca do stvari (v tem primeru denarja), lastninsko pravico lahko pridobi najditelj, ki mora za to, da bi najdeni denar po enem letu bil nakazan na njegov račun, predložiti davčno številko.

Ob tem je najditelj opozorjen tudi, da mora v primeru pridobitve lastninske pravice do najdene stvari vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov, in sicer v 15 dneh od prevzema najdene stvari.

Če v letu dni ne najdejo lastnika in najditelj denarja ne želi, pa gre ta denar v državni proračun (Furs), je bralki še pojasnil policist.

Prejela klic banke, še preden je ukrepala policija

Vesela, da je zadevo rešila, in v upanju, da se najde lastnika, je bralka zapustila policijo in na dogajanje povsem pozabila.

Le nekaj ur po tem, ko je zadevo predala policiji, pa je prejela klic banke. Bančnica na drugi strani ji je pojasnila, da se je na njih obrnila stranka, ki je na določeni datum ob določeni uri na bankomatu dvignila denar ter ga tam pozabila, banka pa je preverila sistem, iz katerega je razvidno, da je bila ona (bralka) naslednja stranka na bankomatu. Še preden je bančnici uspelo vprašati, ali je ona vzela denar in kje je pozabljeni denar, je bralka odgovorila, da navedeno drži in da stranko denar čaka na lokalni policijski postaji.

Lastnik se je tako našel, zgodba se je srečno odvila, a vendarle nas je ob tem zanimalo, zakaj banka ne gre naproti najditelju, potem pa kljub temu, da je ta ravnal odgovorno in pošteno, prejme klic banke.

Odgovorili so, da "pri morebitnem naknadnem klicu banke nikakor ne gre za iskanje krivde, temveč za razjasnitev okoliščin, da se lahko denar čim prej vrne pravemu lastniku. Napotitev na policijo ni namenjena zapletanju postopka, temveč zaščiti tako najditelja kot lastnika denarja ter zagotovitvi pravilnega in zakonitega vračila."

Pri policiji pa smo poskušali izvedeti še, koliko takih primerov najdbe gotovine na bankomatih policija obravnava na leto in koliko primerov razreši do konca, torej najde lastnika, ter kolikšna je bila največja vsota najdene gotovine na bankomatu, ki je bila predana policiji, a policija teh informacij nima.