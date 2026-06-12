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Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
12. 6. 2026,
20.49

Osveženo pred

2 minuti

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Natisni članek
Elon Musk delnice SpaceX

Petek, 12. 6. 2026, 20.49

2 minuti

Musk ob rekordnem nastopu SpaceX na borzi postal bilijonar

Avtorji:
A. P. K., STA

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Elon Musk | "SpaceX vas želi popeljati na Luno, na Mars in na koncu še dlje," je Musk dejal na predstavitvenem dogodku v Teksasu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. | Foto Guliverimage

"SpaceX vas želi popeljati na Luno, na Mars in na koncu še dlje," je Musk dejal na predstavitvenem dogodku v Teksasu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Guliverimage

Lastnik podjetja SpaceX Elon Musk je postal prvi bilijonar na svetu, potem ko so delnice vesoljskega podjetja ob uvrstitvi na borzo v New Yorku v primerjavi z izhodiščno ceno poskočile za 23 odstotkov na 166 dolarjev za delnico, poročajo tuje tiskovne agencije.

Začetek trgovanja z delnicami vesoljskega podjetja v Muskovi lasti velja za največjo prvo javno ponudbo delnic do zdaj. V podjetju so izhodiščno ceno za nekaj več kot 555 milijonov delnic določili pri 135 dolarjih, s čimer naj bi zbrali 75 milijard dolarjev.

Cena delnice je nato v začetnem delu trgovanja poskočila za več kot 23 odstotkov na 166 dolarjev za delnico, s čimer se je vrednost Muskovega premoženja dvignila na več kot bilijon oz. na več kot tisoč milijard dolarjev.

Človeštvo bi popeljal na Mars

Doslej je za največjo prvo javno ponudbo veljala prodaja delnic naftnega podjetja Aramco iz Savdske Arabije, ki je leta 2019 zbralo nekaj več kot 29 milijard dolarjev.

Musk je med čakanjem na začetek trgovanja obljubil, da bo človeštvo popeljal na Mars, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. "SpaceX vas želi popeljati na Luno, na Mars in na koncu še dlje," je dejal na predstavitvenem dogodku v Teksasu.

SpaceX čani zabeležil izgubo

SpaceX je sicer lani pri prihodkih v višini 18,67 milijarde dolarjev (nekaj več kot 16 milijard evrov) zabeležil izgubo v višini približno 4,94 milijarde (4,27 milijarde evrov) dolarjev, poročajo tuje tiskovne agencije.

V prvem četrtletju letos je ustvaril 4,28 milijarde dolarjev (3,7 milijarde evrov) izgube, medtem ko so se prihodki ustavili pri približno 4,7 milijarde dolarjev (okoli 4,06 milijarde evrov). Eden od razlogov za negativno poslovanje so visoki stroški razvoja rakete Starship.

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