Putin o dogodku, ki je šokiral Rusijo: To so storili Ukrajinci #vŽivo

226. dan vojne v Ukrajini. Ruski predsednik Vladimir Putin je za včerajšnjo eksplozijo, ki je močno poškodovala del mostu na polotok Krim, po posvetu s šefom preiskovalnega komiteja Rusije okrivil Ukrajino. Dejal je, da je šlo za teroristični napad. Beloruske oblasti so medtem na zagovor poklicale ukrajinskega veleposlanika v Minsku Ihorja Kizima. Očitali so mu, da naj bi Ukrajina, ki je trenutno sredi protiofenzive na vzhodu in jugovzhodu svoje države, načrtovala vojaški napad na Belorusijo. Ukrajina obtožbe zanika, saj da še nikoli ni napadla druge suverene države, in se sprašuje, ali gre morda za del načrta Rusije za oslabitev Ukrajine. Ukrajinski obveščevalci namreč trdijo, da se ruski predsednik Vladimir Putin redno sestaja z beloruskim diktatorjem Lukašenkom in si ga na vse pretege prizadeva prepričati, naj se pridruži vojni proti Ukrajini.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



20.21 Putin: most na Krim so razstrelili ukrajinski specialci

17.33 Rusija naj bi v vojno spet poskusila zvleči Belorusijo, ki Ukrajini po novem očita, da jo bo napadla

15.01 "Odkar je Putin razglasil delno mobilizacijo, smo v pravi vojni"

12.16 Svetovalec Zelenskega o možnih pogajanjih in pogojih: Manj fantazije, več realnosti

8.11 Satelitski posnetki razkrivajo razsežnosti uničenja krimskega mostu

7.34 Putin in Zelenski na vrhu G20?

7.54 Nov ruski napad na Zaporožje, ubitih 17 ljudi

20.21 Putin: most na Krim so razstrelili ukrajinski specialci

Po sobotnem kremeljskem komunikacijskem mrku glede eksplozije na mostu, ki polotok Krim povezuje z Rusijo, se je danes oglasil ruski predsednik Vladimir Putin. Danes mu je prve izsledke preiskave, kdo bi lahko bil odgovoren za uničenje dela mostu, predal prvi mož Preiskovalnega komiteja ruske federacije Aleksander Bastirkin.

Putin je nato na uradnem predsedniškem kanalu v komunikacijski aplikaciji Telegram dejal, da so za sabotažo mostu odgovorni ukrajinski specialci. Pri načrtovanju in izvedbi eksplozije, v kateri so umrle tri osebe, naj bi po ugotovitvah preiskovalnega komiteja Rusije sodelovali državljani več držav, domnevno tudi Rusi.

Uradna ruska retorika eksplozijo na mostu opisuje kot napad na "kritično rusko civilno infrastrukturo". Kremelj, natančneje njegov uradni govorec Dmitri Peskov, je sicer že kritiziral insinuacije nekaterih ruskih medijev, v prvi vrsti RIA Novosti, da bi lahko bil napad na kritično civilno infrastrukturo povod za aktivacijo jedrske doktrine. Foto: Twitter

Vladimir Putin se bo v ponedeljek sestal s člani sveta za nacionalno varnost Rusije, a po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova še ni jasno, ali bodo na njem govorili tudi o dogodku na krimskem mostu. Gre sicer za rutinski sestanek, ki ga ima ruski predsednik na urniku tako rekoč vsak teden.

17.33 Rusija naj bi v vojno spet poskusila zvleči Belorusijo, ki Ukrajini nenadoma očita, da jo hoče napasti

Uradni Kijev je nenadno obtožbo Belorusije, da se Ukrajina pripravlja na napad nanjo, označil za neosnovano na resničnosti in za morebitno provokacijo ter poskus eskalacije vojne, ki bi lahko zrasel na ruskem zelniku.

Vadim Skibitski, eden od glavnih operativcev in predstavnik ukrajinskega obveščevalnega direktorata, je namreč dejal, da Ukrajina razpolaga z informacijami, da si Rusija na vse kriplje prizadeva v vojno zvleči Belorusijo.

Beloruski diktator Aleksander Lukašenko (levo) je v zadnjih mesecih večkrat zanikal, da bo v Ukrajino poslal svoje vojake, in tarnal, da se vojna v Ukrajini "že presneto vleče". Foto: Reuters

Vladimir Putin se po informacijah ruskih obveščevalcev namreč nenehno pogovarja z beloruskim predsednikom Lukašenkom in ga prepričuje, naj v Ukrajino pošlje svoje vojake. Lukašenko je v preteklih mesecih že večkrat javno dejal, da tega ne bo storil.

Beloruska vojska ima na meji z Ukrajino trenutno sicer šest bataljonov, a po navedbah ukrajinskih obveščevalcev za zdaj nič ne kaže na to, da se pripravljajo na napad.

15.01 "Odkar je Putin razglasil delno mobilizacijo, smo v pravi vojni"

Ruski televizijski voditelj Sergej Mardan meni, da je Rusija storila veliko napako, ker je podcenjevala ukrajinsko vojsko, se iz nje norčevala in jo celo primerjala z borci Islamske države. "Pripadniki ISIS si delajo sandale iz starih avtomobilskih pnevmatik, Ukrajinci pa so kruti, motivirani in zelo dobro pripravljeni, za sabo pa imajo celo državo skupaj z vso infrastrukturo," je bil kritičen Mardan in dejal, da ne ve več, kaj naj še reče, da bo Ruse postalo strah Ukrajincev. Njegovo oddajo je za medij The Daily Beast povzela novinarka in strokovnjakinja za rusko televizijsko propagando Julia Davis.

Mardan je tarnal tudi, da Ukrajinci proti ruskim silam že sedem mesecev in pol bijejo pravo vojno. "Mi medtem še vedno govorimo o posebni vojaški operaciji. Ljubi Bog, ne morem več poslušati te idiotske in sprenevedajoče retorike, ker ne zveni dobro in je celo škodljiva. Odkar je bila razglašena mobilizacija, govorimo o vojni, ljudski vojni."

"It's time to cry wolf," says Russian host. He admits that Russian state media made a mistake by laughing at Ukrainians and expecting an easy victory over "helpless Ukraine," while the West would look the other way. Now Russia is facing a rude awakening ⤵️https://t.co/zdXc9twkUo pic.twitter.com/rqi1blT9XR — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 9, 2022

Voditelj je še dejal, da se zaveda pravnih posledic, ki jih lahko povzroči omenjanje vojne, kar je v Rusiji prepovedano z zakonom. Tisti, ki govorijo o vojni in tulijo v Kremljev rog, za to sicer še niso bili klicani na odgovornost. Že pred več kot tremi tedni so, na primer, ruski politiki in vojni analitiki na ruski državni televiziji zatrjevali, da posebna vojaška operacija ni več to, temveč gre za pravo vojno in da bi se morala ruska vojska tudi začeti obnašati kot v pravi vojni:

Prominent lawmakers on Russian state TV say this is no longer a "special military operation," now it's a real war. They call for Russia to destroy critical infrastructure, "plunge Ukraine into darkness" and drive 20 million Ukrainian refugees to Europe.https://t.co/XmsuI8ziXC pic.twitter.com/MbHKf4pfjm — Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 15, 2022

12.16 Svetovalec Zelenskega o možnih pogajanjih in pogojih: Manj fantazije, več realnosti

Kijev Independent se sklicuje na poročanje časnika Miliyet, ki poroča, da si Turčija prizadeva za posredovanje v pogajanjih v vojni.

Milliyet, turški provladni časnik, poroča, da je Istanbul zahteval, da se v pogovore, ki bodo vključevali tudi Rusijo, vključijo ZDA, Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo. Ni mogoče ugotoviti, ali bi ti pogovori vključevali tudi Ukrajino.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Zelenskega Mihajlo Podoljak je objavil tvit o pogajanjih, vendar ni mogoče ugotoviti, ali se sklicuje na ponudbo Turčije za pogovore ali na različne druge predloge zunaj Ukrajine o tem, kako bi lahko dosegli mir.

"Vprašanje za miroljubce. Se želite pogajati? Algoritem je preprost. 1. Oglejte si fotografije/videoposnetke iz množičnih grobišč. 2. Ponudite Kremlju, da umakne svojo vojsko s suverenega ozemlja Ukrajine. 3. Oblikujete razsodišče in zahtevajte izročitev ruskih vojnih zločincev. Manj fantazije, več realnosti," je zapisal Podoljak.

Question to "peacekeepers". Want to negotiate? The algorithm is simple.

1. See photos/videos from mass burials.

2. Offer Kremlin to withdraw military from the sovereign territory of 🇺🇦.

3. Form a tribunal and demand the extradition of 🇷🇺 war criminals.

Less fantasy, more reality. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 9, 2022

8.11 Satelitski posnetki razkrivajo razsežnosti uničenja krimskega mostu

⚡️Maxar publishes satellite images of Crimea Bridge following explosion.



The explosion occurred around 6 a.m. on Oct. 8 at the illegally constructed bridge connecting the Russian-occupied Ukrainian peninsula Crimea with mainland Russia.



📷 Maxar Technologies pic.twitter.com/oniEZuEFie — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 8, 2022

Satelitski posnetki, ki jih je objavilo podjetje Maxar Technologies, razkrivajo, kakšno uničenje na krimskem mostu, ki povezuje polotok Krim in Rusijo, je povzročila eksplozija, ki je odjeknila v soboto zjutraj.

Ukrajinski vladni uradnik, ki je želel ostati anonimen, je za Washington Post povedal, da za napadom na Krimski most stojijo ukrajinske posebne službe.

Rusija je včeraj čez dan najprej most delno odprla za avtomobile, tako da promet v obeh smereh poteka na polovici mostu, zvečer pa so ponovno zagnali obratovanje vlakov. Rusija je sporočila, da obok mostu ni poškodovan, poroča Index.

7.54 Nov ruski napad na Zaporožje, ubitih 17 ljudi

Ruske sile so v noči na nedeljo znova obstreljevale stanovanjske predele mesta Zaporožje na jugu Ukrajine. Pri tem je bilo po navedbah mestnih oblasti ubitih najmanj 17 ljudi. Med njimi je tudi otrok, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mesto je bilo že v četrtek tarča ruskega raketnega napada, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo 19 ljudi.

Tokrat je mesto zadelo deset izstrelkov, je na Telegramu zapisal sekretar zaporoškega mestnega sveta Anatolij Kurtev. Poškodovanih je najmanj 20 hiš in okoli 50 večnadstropnih stavb. Kot je dodal Kurtev, so poškodovane tudi štiri izobraževalne ustanove.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za absolutno zlo. Kot je zapisal na Telegramu, se 49 ljudi, med njimi šest otrok, po napadu zdravi v bolnišnicah. Zatrdil je, da bodo odgovorni "odgovarjali pred zakonom in pred ljudmi".

Mesto Zaporožje, ki je pod nadzorom ukrajinskih oblasti, leži v bližini frontne črte, kjer potekajo boji v okviru obsežne ukrajinske protiofenzive proti ruskim enotam, ki so okupirale velike dele Ukrajine.

⚡️Russian forces attack Zaporizhzhia, casualties reported.



Zaporizhzhia Oblast Governor Oleksandr Starukh said a Russian strike on the city on Oct. 9 damaged a high-rise building.



Starukh said there are casualties but didn't provide details.



📷Oleksandr Starukh / Telegram pic.twitter.com/zUQwzhfWQY — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 9, 2022

V regiji Zaporožje stoji tudi največja jedrska elektrarna v Evropi, ki je v soboto po ponovnem obstreljevanju znova izgubila zunanji vir napajanja za hlajenje reaktorja in je tako odvisna od lastnih generatorjev. Čeprav je šest reaktorjev v hladni zaustavitvi, potrebujejo elektriko za zagotavljanje jedrske varnosti in zaščite, vključno s hlajenjem.

⚡️ Update: Russian strike on Zaporizhzhia kills 17.



Acting Mayor of Zaporizhzhia Anatoly Kurtev reported that 17 people were killed as a result of a Russian attack on the city overnight on Oct. 9. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 9, 2022

7.34 Putin in Zelenski na vrhu G20?

Indonezijski otok Bali bo 15. in 16. novembra prizorišče vrha G20 oziroma 20 najmočnejših držav na svetu. Na vrh sta bila povabljena ukrajinski in ruski predsednik Volodimir Zelenski in Vladimir Putin. Če bi se srečanja udeležila oba, bi bilo to njuno prvo srečanje, odkar se je začela ruska agresija na Ukrajino.

Indonezijski veleposlanik v Združenih arabskih emiratih Husin Bagis je v intervjuju za National News dejal, da so v teku priprave na prihod Zelenskega in Putina na vrh G20. "Odločamo se, v katere hotele ju bomo dali, enega za Putina, drugega za Zelenskega," je dejal Bagis, poroča Index.

Dodal je, da se želijo izogniti morebitnim napetostim in ju zato želijo ločiti. Vendar Zelenski in Putin do zdaj nista potrdila svojega prihoda. "Želimo, da bi bila G20 platforma miru, ne konfliktov. Ukrajina ni del G20, vendar jo še vedno vabimo," je dejal Bagis.