Moskva upa na pragmatične odnose z novim madžarskim vodstvom

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da je Rusija zainteresirana za dobre odnose tako z Madžarsko kot tudi z vsemi drugimi evropskimi državami. | Foto Reuters

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je dejal, da je Rusija zainteresirana za dobre odnose tako z Madžarsko kot tudi z vsemi drugimi evropskimi državami.

Kremelj je danes sporočil, da spoštuje glas madžarskega ljudstva, ki je na nedeljskih volitvah prepričljivo podprlo opozicijskega voditelja Petra Magyarja. V Moskvi obenem upajo na pragmatične odnose z novim madžarskim vodstvom, potem ko se po 16 letih na oblasti poslavlja Rusiji naklonjeni premier Viktor Orban.

"Madžarska se je odločila. To odločitev spoštujemo. Računamo na nadaljevanje zelo pragmatičnih odnosov z novim vodstvom Madžarske," je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ko je komentiral izide madžarskih parlamentarnih volitev.

Novice Po nedelji ni razočaran le Orban: kdo so zmagovalci in kdo poraženci?

Pri tem je dejal še, da je Rusija zainteresirana za dobre odnose tako z Madžarsko kot tudi z vsemi drugimi evropskimi državami. "Vemo, da na žalost vzajemnost z evropskimi državami še ni mogoča, vendar je Rusija odprta za dialog," je po poročanju tujih tiskovnih agencij izjavil Peskov.

Kasneje je za spletni portal Life dejal, da Rusija ne bo čestitala zmagovalcu volitev Magyaru, ker da je Madžarska sovražna država, ki podpira sankcije proti Moskvi. "Ne pošiljamo čestitk sovražnim državam. Madžarska pa je sovražna država, saj podpira sankcije proti nam," je dejal po poročanju ruske tiskovne agencije Tass, ki jo navaja italijanska Ansa.

Glede odnosov med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in odhajajočim madžarskim premierjem Orbanom pa je dejal, da med njima nikoli ni bilo prijateljstva, ampak je Moskva z njim "samo vodila dialog". Ocenil je tudi, da izid volitev na Madžarskem ne bo vplival na vojno v Ukrajini, saj da gre "za dva različna procesa", med katerima ne vidi povezav.

Tisza osvojila 138 sedežev v parlamentu

Po preštetih približno 99 odstotkih glasov kaže, da bo opozicijska stranka Tisza z osvojenimi 53 odstotki glasov v madžarskem parlamentu zasedla 138 sedežev, stranka Fidesz Viktorja Orbana pa z 38 odstotki 55 sedežev.

Novice Magyar: Vse marionete pozivam k odstopu

Peter Magyar je že v nedeljo prejel številne čestitke iz Evrope. Marsikje ob novici, da se Orban, ki je veljal za trn v očesu EU, poslavlja, niso skrivali zadovoljstva. Evropski voditelji so med drugim poudarjali, da je Evropa po porazu Viktorja Orbana na Madžarskem močnejša in da so zmagale evropske vrednote.

Novice Nekaj velikega se dogaja. Orban ima sporočilo za Slovenijo.
Novice Stranki Tisza dvotretjinska večina v parlamentu, Madžarsko čaka velik preobrat
Novice Orban po 16 letih padel in priznal poraz: Madžarska je dočakala politični pretres
Novice Posnetek, ki je postal viralen: kdo je Madžar, ki pleše?
Novice Je na Madžarskem vsega konec? To se je zgodilo Orbanu.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.