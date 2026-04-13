Kremelj je danes sporočil, da spoštuje glas madžarskega ljudstva, ki je na nedeljskih volitvah prepričljivo podprlo opozicijskega voditelja Petra Magyarja. V Moskvi obenem upajo na pragmatične odnose z novim madžarskim vodstvom, potem ko se po 16 letih na oblasti poslavlja Rusiji naklonjeni premier Viktor Orban.

"Madžarska se je odločila. To odločitev spoštujemo. Računamo na nadaljevanje zelo pragmatičnih odnosov z novim vodstvom Madžarske," je povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, ko je komentiral izide madžarskih parlamentarnih volitev.

Pri tem je dejal še, da je Rusija zainteresirana za dobre odnose tako z Madžarsko kot tudi z vsemi drugimi evropskimi državami. "Vemo, da na žalost vzajemnost z evropskimi državami še ni mogoča, vendar je Rusija odprta za dialog," je po poročanju tujih tiskovnih agencij izjavil Peskov.

Kasneje je za spletni portal Life dejal, da Rusija ne bo čestitala zmagovalcu volitev Magyaru, ker da je Madžarska sovražna država, ki podpira sankcije proti Moskvi. "Ne pošiljamo čestitk sovražnim državam. Madžarska pa je sovražna država, saj podpira sankcije proti nam," je dejal po poročanju ruske tiskovne agencije Tass, ki jo navaja italijanska Ansa.

Glede odnosov med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in odhajajočim madžarskim premierjem Orbanom pa je dejal, da med njima nikoli ni bilo prijateljstva, ampak je Moskva z njim "samo vodila dialog". Ocenil je tudi, da izid volitev na Madžarskem ne bo vplival na vojno v Ukrajini, saj da gre "za dva različna procesa", med katerima ne vidi povezav.

Tisza osvojila 138 sedežev v parlamentu

Po preštetih približno 99 odstotkih glasov kaže, da bo opozicijska stranka Tisza z osvojenimi 53 odstotki glasov v madžarskem parlamentu zasedla 138 sedežev, stranka Fidesz Viktorja Orbana pa z 38 odstotki 55 sedežev.

Peter Magyar je že v nedeljo prejel številne čestitke iz Evrope. Marsikje ob novici, da se Orban, ki je veljal za trn v očesu EU, poslavlja, niso skrivali zadovoljstva. Evropski voditelji so med drugim poudarjali, da je Evropa po porazu Viktorja Orbana na Madžarskem močnejša in da so zmagale evropske vrednote.