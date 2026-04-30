Švedska skuša z novimi zakoni in spektakularnimi zasegi ladij zatreti rusko senčno ladjevje, ki po Baltskem morju na svetovni trg prevaža rusko nafto. Toda Moskva že razmišlja o protiukrepih.

Posnetki, ki jih je sredi marca objavila švedska obalna straža, niso ravno jasni. Posnetek nočne kamere prikazuje ogromen siv tanker. Helikopter in motorni čolni se približujejo z desne, na ladjo pa se vkrcajo močno oboroženi policisti, piše nemški medij Tagesspiegel.

Je švedski ukrep prestrašil Moskvo?

Posnetki so videti kot iz akcijskega filma – vendar ne bi mogli biti bolj resnični. V petih tednih se je švedska obalna straža vkrcala na štiri ladje v vodah okoli Trelleborga in Ystada. To je del nove strategije Stockholma za varnejše Baltsko morje. Ukrajina to hvali kot odločen ukrep proti ruski senčni floti, medtem ko Rusija to imenuje piratstvo.

Moskva se zdi vsaj delno zaskrbljena. Javno dostopni pomorski sistemi za sledenje kažejo, da so se nekateri tankerji in tovorne ladje, ki pripadajo tako imenovani senčni floti, v zadnjem času izogibali švedskim teritorialnim vodam. Ali lahko aktivnejša taktika Stockholma ustrahuje Moskvo?

Senčno ladjevje je ključno za Putinovo vojno gospodarstvo

Ruski predsednik Vladimir Putin se že leta izogiba zahodnim sankcijam s svojim ladjevjem v senci: to so ladje, ki rusko blago – predvsem nafto – mimo nacionalnih oblasti prevažajo po svetovnih oceanih.

Posnetek švedskega vkrcanja na sumljivo ladjo:

📷: The video shows Swedish authorities decisively intervening against a suspected false-flagged oil tanker in the shadow fleet Thursday night. — Ulf Kristersson (@SwedishPM) March 14, 2026

Zahvaljujoč senčnemu ladjevju se lahko rusko vojno gospodarstvo ohranja v pogonu in financira vojno proti Ukrajini, ki krši mednarodno pravo. Poleg tega so tankerji, ki pripadajo senčnemu ladjevju, večkrat osumljeni poškodovanja podmorskih kablov v Baltskem morju in izvajanja drugih sabotažnih dejanj.

Evropske sankcije proti pomorskemu prevozu ruske nafte

Vendar financiranje vojne v Ukrajini s pomočjo senčnega ladjevja za Putina ni poceni. "Senčno ladjevje zahteva visoke provizije za svoje storitve, kar pomeni, da mora Rusija svojo nafto še naprej prodajati s popustom, da bi izravnala višje stroške prevoza," pravi Henrik Wachtmeister z univerze Uppsala na Švedskem.

Šele nedavno se je EU v okviru 20. svežnja sankcij proti Rusiji dogovorila o prihodnji prepovedi pomorskega prevoza ruske surove nafte in naftnih derivatov. Kdaj bo to začelo veljati, ostaja nejasno. "Če bi EU dejansko uvedla prepoved prevoza, bi bila Rusija pri izvozu nafte popolnoma odvisna od senčnega ladjevja," pravi Wachtmeister.

Številni tankerji v Baltskem morju

Po poročilu švedske obalne straže trenutno med Skagerrakom blizu Norveške in Finskim zalivom pluje od 500 do tisoč tankerjev iz Putinovega senčnega ladjevja. To bi pomenilo, da približno vsak osmi tanker na svetu pluje v relativno majhnem Baltskem morju – in trend narašča.

Švedska obalna straža je zasegla ladjo Flora1:

Kustbevakningen har idag, tidigt på morgonen, bordat det misstänkt falskflaggade fartyget Flora 1, strax söder om Ystad. Fartyget kvarhålls och misstänks för miljöbrott efter ett oljeutsläpp öster om Gotland, i svensk ekonomisk zon. Ingripandet har skett i samverkan med berörda… pic.twitter.com/0b09q0O5qc — Carl-Oskar Bohlin (@CarlOskar) April 3, 2026

"V zadnjih mesecih opažamo povečanje števila ladij, za katere sumimo, da plujejo pod lažno zastavo," je za Tagesspiegel povedal tiskovni predstavnik švedske obalne straže Mattias Lindholm.

Švedska obalna straža na sumljivi ladji

Lansko poletje je liberalno-konservativna vlada v Stockholmu švedski obalni straži naložila, naj ukrepa proti tujim ladjam in poveča število inšpekcijskih pregledov.

Pet dni po začetku veljavnosti zakona so policisti pristali na tankerju Caffa nedaleč od jugozahodnega obalnega mesta Trelleborg. Po podatkih sledilne službe Marine Traffic je ladja, ki pluje pod gvinejsko zastavo in je bila namenjena v Sankt Peterburg, še vedno zasidrana v Kattegatu.

Kako dokazati, da je tanker del senčnega ladjevja?

Čeprav je obalna straža ne zadržuje več, zanjo velja mednarodna prepoved uporabe in ne sme zapustiti nobenega pristanišča ali sidrišča, dokler ugotovljene varnostne pomanjkljivosti ne bodo ponovno omogočile plovbe.

Kako se bo na morebitno švedsko vkrcanje na rusko ladjo odzval Vladimir Putin? Bo nad Švede poslal rusko vojsko? Foto: Guliverimage

Vendar pa je težko dokazati, da številni tankerji pripadajo Putinovemu ladjevju. Štirje tankerji, na katere so se Skandinavci v zadnjih tednih vkrcali ali jih zadržali, so v glavnem kršili predpise o pomorski varnosti ali pa so osumljeni storitve okoljskih kaznivih dejanj. To je eden od razlogov, zakaj se je bilo lažje vkrcati nanje.

"Švedska se vrača"

"Ti ukrepi bodo verjetno privedli do tega, da bodo ladje v Baltskem morju delovale previdneje, da ne bi vzbudile suma in tvegale finančnih kazni zaradi ustavitve," pravi Hans Liwång s Švedske univerze za obrambne študije.

Po njegovem mnenju bo to ruski izvoz nekoliko podražilo, vendar niti Stockholm ne more preprečiti njegovega prevoza. Kljub temu pristojni švedski minister vse to glasno in javno slavi. "Švedska se vrača," je po prvih dveh spektakularnih napotitvah obalne straže na družbenem omrežju X zapisal Carl-Oskar Bohlin.

Ruski protiukrepi

Bohlin je v manjšinski vladi v Stockholmu odgovoren za civilno zaščito. "Nastaja nova država – takšna, ki nas v tem pogledu spominja na Švedsko iz časa hladne vojne," je nadaljeval.

Švedski minister za civilno zaščito Carl-Oskar Bohlin je zelo navdušen nad vkrcanjem pripadnikov švedske obalne straže na sumljive ladje, ki morda prevažajo rusko nafto. Si bodo Švedi upali zasesti tudi ladjo, ki bo plula pod rusko zastavo? Foto: Guliverimage

Vendar se zdi, da Kremelj ni preveč prestrašen, piše Tagesspiegel. Po poročanju ruske državne tiskovne agencije TASS so prejšnji teden v ruski dumi v prvem branju razpravljali o zakonu, ki bi Putinu omogočil pošiljanje ruskih vojakov v tujino.

Zakon, ki bo ščitil rusko senčno ladjevje?

Cilj zakona je zaščititi ruske državljane, ki so preganjani na mednarodnih ali tujih nacionalnih sodiščih. Ruski poslovni dnevnik Kommersant je v članku iz sredine marca, ki se sklicuje na več strokovnjakov, namignil, da je novi zakon med drugim namenjen tudi zaščiti ruskega senčnega ladjevja.

"Predstavljajte si, da se tuji mejni policisti vkrcajo na te ladje in pridržijo tako plovilo kot posadko. V tem primeru bi naše oborožene sile očitno imele pravico zatreti takšne poskuse, če bi prejele ustrezen ukaz predsednika Putina," je Kommersant citiral moskovskega odvetnika Iljo Račkova.

Ruske težave zaradi švedskih ukrepov

Rusija ukrepe, kot so švedski, očitno dojema kot provokacije za stopnjevanje napetosti. Ponavljajoče se operacije švedske obalne straže bi lahko po drugi strani vznemirile posamezne upravljavce senčnega ladjevja, ki bi zato od Moskve zahtevali višje cene za svoje storitve.

Doslej so bile glavne tarče vkrcanj v Baltskem morju ladje, ki so nepravilno plule pod zastavami, in tankerji, ki pripadajo tretjim državam. Po Wachtmeistrovih besedah ​​se bo Rusija zdaj vse bolj zanašala na lastne tankerje.

Si bodo Švedi upali vkrcati na rusko ladjo?

"Prag in tveganje za eskalacijo, povezano z vkrcanjem na rusko ladjo, sta bistveno višja. Do zdaj so si to upale storiti le ZDA – in to pri tankerju, ki je prevažal venezuelsko nafto," opozarja Wachtmeister.

Zato je uspeh agresivnejšega pristopa Stockholma odvisen od tega, ali si bo Švedska upala vkrcati na ladjo pod rusko zastavo – in kakšen bi bil ruski odziv. Tveganje za eskalacijo je očitno prisotno, še piše Tagesspiegel.