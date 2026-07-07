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Avtor:
M. L.

Torek,
7. 7. 2026,
18.35

Osveženo pred

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Natisni članek
Split turizem turisti

Torek, 7. 7. 2026, 18.35

1 ura, 8 minut

Ostre besede

Moški v Splitu hodil po robu strehe, arhitektka okrivila množični turizem

Avtor:
M. L.

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Moški na strehi | Foto Facebook

Foto: Facebook

V Splitu je družbena omrežja razburila fotografija moškega, ki je v dežju hodil po robu strehe stanovanjske stavbe. Prizor je objavila znana splitska arhitektka Mariana Bucat, ki je ob njem znova opozorila na težave, ki jih po njenem mnenju povzroča kratkoročno oddajanje stanovanj turistom.

Bucat je zapisala, da nima razumevanja za lastnike stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki namesto dolgoročnih najemnikov stanovanja oddajajo turistom, nato pa kritizirajo ukrepe države in višje davčne obremenitve. Posebej kritična je bila do vedenja nekaterih obiskovalcev Splita.

Split | Foto: Shutterstock Split Foto: Shutterstock

"Ni normalno, da so turisti nastanjeni v večstanovanjskih stavbah," je zapisala in poudarila razliko med objekti, namenjenimi turizmu, ter stanovanjskimi soseskami, kjer živijo stalni prebivalci. "Tja turist ne spada – in pika."

Moški na strehi

Po njenih navedbah so v stavbo na Dubrovački ulici v Splitu pred tem prišli mladi britanski turisti, ki naj bi bili umazani in pod vplivom alkohola, eden od njih pa naj bi se nato povzpel na streho.

Bucat je opozorila na posledice takšnih dogodkov – od posredovanja reševalcev in policije do stroškov, ki jih imajo javne službe. "Če kdo pade, bo morala oslabljena in izmučena splitska nujna pomoč priti ponj in ga sestavljati nazaj, kot da je pravi človek," je zapisala v ostrem tonu. Ob tem je naštela tudi delo policije, patologov, prevajalcev in drugih služb, ki bi morale posredovati ob morebitni nesreči.

Po njenem izračunu lahko posledice takšnih dogodkov javne službe stanejo okoli dva tisoč evrov, medtem ko lastnik kratkoročnega najema zasluži približno 100 evrov.

V zapisu omenila tudi ministra Glavino

V zapisu je omenila tudi hrvaškega ministra za turizem Tončija Glavino. Zapisala je, da bi ga ob srečanju v Klisu pogostila z jagnjetino in pijačo po njegovi izbiri, pri čemer se je navezala na njegovo politiko na področju turizma in obdavčitve.

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