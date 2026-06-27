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Avtor:
R. K.

Sobota,
27. 6. 2026,
20.49

Osveženo pred

52 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Španija pretep ležalniki dopust turisti

Sobota, 27. 6. 2026, 20.49

52 minut

Moški udaril 13-letnico in ji zlomil nos, ker se je usedla na njegov ležalnik #video

Avtor:
R. K.

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ležalniki, brisače | Turisti pogosto tekmujejo, kdo bo zgodaj zjutraj z brisačami zasedel najboljša mesta ob bazenu ali na plaži. | Foto Shutterstock

Turisti pogosto tekmujejo, kdo bo zgodaj zjutraj z brisačami zasedel najboljša mesta ob bazenu ali na plaži.

Foto: Shutterstock

V hotelu Santa Susanna v španski Kataloniji je izbruhnil množičen pretep, v katerem je bila poškodovana 13-letna britanska turistka. Po poročanju britanskih medijev jo je moški udaril in ji zlomil nos, ker se je usedla na njegov ležalnik.

Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek s kopališča hotela Santa Susanna v Kataloniji, kjer je izbruhnil množičen pretep. Spor naj bi nastal zaradi ležalnika ob bazenu, na katerega se je usedla 13-letna britanska turistka, ne da bi vedela, da je že zaseden. 

Do nje je pristopil moški in jo fizično napadel, nakar so se mu pridružili še njegovi prijatelji. Drugi britanski turisti so skušali zaščititi 13-letnico, ki jo je napadalec tako močno udaril, da ji je zlomil nos. 

"Ni rekel niti besede, samo napadel jo je. Bilo je neverjetno, grozno. Kako lahko odrasel moški tako ravna s komer koli, kaj šele z otrokom," je za The Sun komentiral očividec.

"V nekaj sekundah je nastal splošni kaos in vmešali so se tudi prijatelji španskega napadalca ter začeli udarjati ljudi. V tistem trenutku sem slišal moškega, ki je kričal: 'Stopi z mojega ležalnika!,'" pa je opisala druga priča. 

Na kraju dogodka so posredovali policisti in reševalci, ki so poškodovano najstnico prepeljali v bolnišnico.

Španija pretep ležalniki dopust turisti
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