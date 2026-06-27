V hotelu Santa Susanna v španski Kataloniji je izbruhnil množičen pretep, v katerem je bila poškodovana 13-letna britanska turistka. Po poročanju britanskih medijev jo je moški udaril in ji zlomil nos, ker se je usedla na njegov ležalnik.

Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek s kopališča hotela Santa Susanna v Kataloniji, kjer je izbruhnil množičen pretep. Spor naj bi nastal zaradi ležalnika ob bazenu, na katerega se je usedla 13-letna britanska turistka, ne da bi vedela, da je že zaseden.

Άγρια συμπλοκή στην Καταλονία, η οποία ξεκίνησε για ένα εντελώς ασήμαντο ζήτημα, είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας ανήλικης κοπέλας, η οποία δέχθηκε αναίτια επίθεση από ενήλικες, μετατρέποντας τις καλοκαιρινές διακοπές δεκάδων οικογενειών σε μια πραγματική ζώνη… pic.twitter.com/UgsfiMFtN9 — @nikolaosderes (@nikolaosderes) June 27, 2026

Do nje je pristopil moški in jo fizično napadel, nakar so se mu pridružili še njegovi prijatelji. Drugi britanski turisti so skušali zaščititi 13-letnico, ki jo je napadalec tako močno udaril, da ji je zlomil nos.

"Ni rekel niti besede, samo napadel jo je. Bilo je neverjetno, grozno. Kako lahko odrasel moški tako ravna s komer koli, kaj šele z otrokom," je za The Sun komentiral očividec.

"V nekaj sekundah je nastal splošni kaos in vmešali so se tudi prijatelji španskega napadalca ter začeli udarjati ljudi. V tistem trenutku sem slišal moškega, ki je kričal: 'Stopi z mojega ležalnika!,'" pa je opisala druga priča.

Na kraju dogodka so posredovali policisti in reševalci, ki so poškodovano najstnico prepeljali v bolnišnico.