Moški osumljen vmešavanja strupa v kašico Hipp: "S tem nimam nič"

Osumljeni, ki ga je avstrijska policija minuli konec tedna prijela v povezavi s poskusom izsiljevanja nemškega podjetja Hipp v okviru preiskave zastrupljene otroške hrane, po besedah svojega odvetnika zanika vse obtožbe. Kot so danes poročali avstrijski mediji, je moški nekdanji zaposleni avstrijske podružnice Hipp.

Avstrijska policija je v soboto v St. Gilgenu v zvezni deželi Solnograško prijela 39-letnika, ki so ga nato prepeljali v zapor v Železno na Gradiščanskem. Danes so policisti nadaljevali njegovo zaslišanje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Osumljenčev odvetnik: Obtožbe so popolnoma neutemeljene

Njegov odvetnik je novinarjem dejal, da osumljeni zanika vse obtožbe. "S tem nima nič," je za avstrijsko tiskovno agencijo APA izjavil odvetnik Manfred Arbacher-Stöger in dodal, da so obtožbe "popolnoma neutemeljene".

Zatrdil je še, da njegova stranka podjetju Hipp ni poslala elektronskega sporočila z izsiljevalsko vsebino, niti ni povezana z odkritjem strupa za podgane v kozarčkih otroške hrane.

Osumljenec je nekdanji zaposleni v podjetju Hipp

Je pa potrdil današnje poročanje časnika Kronen Zeitung, da je osumljenec, sicer oče treh otrok, nekdanji zaposleni v podjetju Hipp v Avstriji. Podjetje je zapustil sporazumno in ne iz zamere, je poudaril odvetnik.

Po poročanju Kronen Zeitung so med hišno preiskavo v St. Gilgenu zasegli strup za podgane. Po navedbah oblasti so prav ta strup našli v spornih kozarčkih Hipp.

Aprila so v Avstriji, na Češkem in Slovaškem še pred morebitnim zaužitjem zasegli skupno pet kozarčkov otroške hrane Hipp, ki so vsebovali strup za podgane. Eden od petih kozarčkov je bil odkrit v trgovini Spar v Železnem. Še en kozarček, ki naj bi se po poročanju APA prodajal v isti trgovini, še iščejo.

Analiza vsebine kozarčka, kupljenega v Sparovi trgovini v Železnem, je pokazala, da je vseboval 15 mikrogramov strupa za podgane.

Oblasti preiskujejo primer zaradi suma poskusa izsiljevanja proizvajalca otroške hrane Hipp, ki ima sedež na Bavarskem v Nemčiji. Po poročanju medijev je podjetje konec marca v skupni poštni predal prejelo sporočilo z zahtevo po izplačilu dveh milijonov evrov, ki so ga opazili šele po izteku postavljenega roka. Potem ko so aprila odkrili sporočilo, so pri podjetju Hipp o tem obvestili oblasti.