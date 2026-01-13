Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Torek,
13. 1. 2026,
13.31

Osveženo pred

38 minut

Moški na Tenerifu poskušal na letalo vkrcati mrtvo ženo

letališče Tenerife | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Osemdesetletni moški je na letališču Tenerife South poskušal na letalo vkrcati svojo pokojno ženo, ki jo je prevažal na invalidskem vozičku, kot da bi bila navadna potnica. Incident se je zgodil na varnostni kontrolni točki, ko osebje ni posumilo ničesar, dokler varnostnik po pregledu z detektorjem kovin ni opazil, da se ženska ne odziva, zaradi česar so aktivirali protokole za nujne primere, poroča španski medij Diario de Avisos.

"Varnostnica se je približala ženski, moški pa ji je podal invalidski voziček. Ko je potnico prijela za roko, je opazila, da ima nenavadno nizko temperaturo in da ne diha. Zaposlena je takoj obvestila nadzornika. V nekaj minutah je bil aktiviran protokol za nujne primere in na kraj dogodka je prispelo veliko število varnostnikov, pripadnikov civilne garde in forenzičnega osebja," je pojasnil eden od letaliških delavcev.

Po prvotnih izjavah moža je njegova žena umrla nekaj ur prej, na območju letališkega kompleksa. Vendar pa nekateri zaposleni poudarjajo, da je moški za njeno smrt večkrat poskušal okriviti letališče, kar pristojni organi preiskujejo.

Podoben primer nekaj dni prej

Aretirani moški je med nadaljnjimi ukrepi sodeloval s policisti. Še vedno poteka preiskava, da bi razjasnili okoliščine smrti in ugotovili, ali obstaja kazenska odgovornost.  

Incident je podoben drugemu primeru, ki se je zgodil pred nekaj dnevi na letu EasyJeta med Malago in Londonom, ko je moškemu uspelo spraviti na krov svojo že pokojno ženo.

V tej situaciji je posadka pred vzletom opazila, da ženska ne kaže znakov življenja. Po navedbah letalske družbe je imela potnica zdravniško potrdilo, ki ji je dovoljevalo letenje, in je umrla v letalu.

