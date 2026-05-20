Avtor:
Na. R.

Sreda,
20. 5. 2026,
12.11

Osveženo pred

17 minut

psihiatrija zapor zaslišanje Hrvaška umor

Morilcu s Hrvaške že v preteklosti odredili psihiatrično zdravljenje, ki pa ga nikoli ni bilo

Kristijan Aleksić, umor, Hrvaška, Drniš | V zaporih, kjer je prestajal kazni, je povzročil kar 31 incidentov. V Lepoglavi naj bi fizično napadel tudi enega od zapornikov. | Foto Dusko Jaramaz/Pixsell

V zaporih, kjer je prestajal kazni, je povzročil kar 31 incidentov. V Lepoglavi naj bi fizično napadel tudi enega od zapornikov.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Petdesetletnega Kristijana Aleksića, osumljenega umora 19-letnega Luke Milovca v Drnišu, so v torek zvečer po odločitvi preiskovalnega sodnika županijskega sodišča v Šibeniku poslali v enomesečni pripor. Na zaslišanju za očitano kaznivo dejanje naj ne bi pokazal nobenega obžalovanja. Posebno pozornost vzbuja tudi podatek, da so Aleksiću, ki je v preteklosti že prestal najmanj šest let kazni, za umor 22-letnice leta 1994 izrekli ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja, a mu terapije nikoli niso predpisali.

Kristijana Aleksića so v torek ob strogih varnostnih ukrepih in spremstvu enote specialne policije pripeljali na zaslišanje na županijsko državno tožilstvo v Šibeniku.

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

Tam je po neuradnih informacijah med dvournim zaslišanjem kaznivo dejanje priznal, pri tem pa naj ne bi pokazal obžalovanja. 

Odgovarjal naj bi na vsa vprašanja, med zaslišanjem pa se je pojavila tudi informacija, da Luka Milovac, dostavljavec pic, domnevno ni bil oseba, ki jo je nameraval ubiti.

Med postopkom zaslišanja so zamenjali tudi Aleksićevega odvetnika. Odvetnik, ki so ga osumljencu umora dodelili po uradni dolžnosti, je iz neznanih razlogov odstopil od primera, zato je sodišče Aleksiću določilo novo zagovornico.

V Drnišu danes poteka zadnje slovo od umorjenega najstnika. 

Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell

V šestih letih ga ni obiskal nihče

Aleksić je trenutno v šibeniškem zaporu, kjer je v preteklosti že prestal najmanj šest let kazni. Po navedbah pravosodnih virov ga v tem času ni obiskal nihče. Čeprav so mu ob kazni za umor 22-letnice izrekli ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja, tega nikoli ni bil deležen.

Kristijan Aleksić Foto: PU Šibenik

Po poročanju hrvaških medijev je bil Aleksić ves čas prestajanja kazni v šibeniškem zaporu nameščen v samici, sam pa je hodil tudi na sprehode. Z njim je smelo komunicirati le nekaj pravosodnih policistov, z drugimi zaporniki stikov ni imel.

