Dopoldne je Hrvaško stresel potres magnitude 3,7 po Richterjevi lestvici. Po podatkih hrvaške seizmološke službe je bilo nadžarišče potresa približno osem kilometrov od Petrinje, mesta, ki ga je leta 2020 prizadel rušilni potres. Seizmolog Krešimir Kuk je pojasnil, da je bil ta potres v primerjavi s prejšnjimi v zadnjih tednih relativno močan.

"Danes, 27. maja, ob 9.51 so seizmografi Seizmološke službe zabeležili zmeren potres z epicentrom osem kilometrov od Petrinje. Potres je dosegel magnitudo 3,7 po Richterjevi lestvici, intenziteta v širšem nadžariščnem območju pa je bila ocenjena na peto stopnjo evropske potresne lestvice EMS," so sporočili seizmologi.

Potres so čutili prebivalca Siska in širše okolice, zaznali pa so ga tudi v Zagrebu in okoliških naseljih.

Območje Petrinje se še ni umirilo

"Dobro se je streslo, ne vem, koliko časa bodo hiše še zdržale", "Stresla se je celotna hiša. Slišati je bilo, kako se tresejo omare in okna", "Bilo je, kot da bi eksplodirala bomba", so le nekateri izmed komentarjev zaskrbljenih prebivalcev pod objavo seizmološke službe.

Seizmolog Krešimir Kuk je za N1 povedal, da je bil ta potres v primerjavi s prejšnjimi na tem območju relativno močan. "Imeli smo več potresov zmerne jakosti, kar je nad povprečjem, ki smo ga vajeni. Območje Petrinje se še ni umirilo, ta intenziteta je nekoliko nadpovprečna. Aktivnosti kažejo, da se je seizmičnost na tem območju v zadnjih dneh nekoliko povečala. V krajšem obdobju so se tla stresla večkrat, potresi na srečo niso močni, so pa zmerni, kar povzroča nelagodje med prebivalstvom," je pojasnil in dodal, da tovrstna magnituda ne bi smela povzročiti materialne škode.