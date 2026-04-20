Japonsko stresel silovit potres, grožnja cunamija še ni povsem mimo

Sever Japonske je danes prizadel potres z močjo 7,4, po katerem so oblasti izdale svarilo pred cunamijem. Kasneje so izmerjeno moč potresa povišali na 7,7 po Richterjevi lestvici, svarilo pred cunamijem pa omilili. Obalo so glede na prve informacije dosegli nekaj več kot meter visoki valovi. Oblasti opozarjajo na možnost novega, močnejšega potresa, potres pa so čutili tudi v Tokiu.

Žarišče potresa okrog 17. ure po lokalnem času je bilo v vodah Tihega oceana severno od prefekture Iwate na otoku Honšu na globini deset kilometrov. Tla so se tresla tudi v več sto kilometrov oddaljenem Tokiu. Kasneje so zabeležili še najmanj dva potresna sunka.

Valovi dosegli obalo, množične evakuacije obalnega prebivalstva

Pristojna agencija je ob svarilu glede cunamija napovedala do tri metre visoke valove, glede na prve informacije pa so bili tisti, ki so dosegli obalo, visoki okrog 70 centimetrov. Prebivalce obalnih območij so že pred tem pozvali k evakuaciji na višje ležeča območja. Po poročanju britanskega BBC gre za okoli 156 tisoč ljudi v petih japonskih prefekturah.

Pričakujejo, da bi valovi lahko povzročili materialno škodo, poleg Honšuja pa bodo morda prizadeli tudi otok Hokaido, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Krizna ekipa v pripravljenosti, za zdaj brez poročil o žrtvah

Kasneje so svarilo pred cunamijem v več delih države omilili na najnižjo stopnjo, ki predvideva valove do enega metra. Kabinet premierke Sanae Takaichi je vzpostavil posebno krizno ekipo za ukrepanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Poročil o škodi, smrtnih žrtvah ali ranjenih za zdaj ni.

Spomin na leto 2011 in opozorila pred morebitnim megapotresom

Japonska meteorološka agencija je medtem opozorila na povečano tveganje za nov močnejši potres, predvsem na obalnih območjih na severu države. Podoben pojav so zabeležili že leta 2011 med smrtonosnim potresom in cunamijem na Japonskem, ki je terjal skoraj 20 tisoč življenj. Potresu z magnitudo 7,3 je tedaj sledil potres z magnitudo 9.

Japonska med najbolj potresno ogroženimi državami na svetu

Japonska je ena najbolj potresno aktivnih držav, saj je na stičišču štirih tektonskih plošč ob zahodnem robu t. i. pacifiškega ognjenega obroča. Otočje, na katerem živi približno 125 milijonov prebivalcev, letno doživi okrog 1.500 potresov, kar je 18 odstotkov vseh na svetu, še piše AFP.