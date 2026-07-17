Močan potres ob obali na jugu Mehike sprožil opozorilo pred cunamijem

Ob tihomorski obali na skrajnem jugu Mehike je danes zjutraj po lokalnem času udaril močan potres z magnitudo 7,3, je sporočila Ameriška geološka služba (USGS). Mehiške oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem za dele pacifiške obale. Poročil o žrtvah ali škodi za zdaj ni bilo.

Po podatkih USGS je bilo žarišče potresa približno 48 kilometrov jugozahodno od kraja Aquiles Serdan v zvezni državi Chiapas, nedaleč od pristaniškega mesta Puerto Madero ob meji z Gvatemalo. Do potresa je prišlo na globini približno 15 kilometrov.

Potres so občutili na širšem območju južne Mehike, tla pa so se tresla tudi v Gvatemali in Salvadorju. Prebivalci so poročali o močnem zibanju stavb, na družbenih omrežjih pa so se pojavili posnetki potresa, poročajo ameriški mediji.

USGS opozarja, da bi lahko nevarno visoki valovi dosegli obalna območja, tudi do 300 kilometrov oddaljena od epicentra potresa.

Oblasti neposredno po potresu niso poročale o smrtnih žrtvah ali večji gmotni škodi. Pristojne službe pregledujejo infrastrukturo in spremljajo razmere ob obali zaradi morebitnih posledic cunamija.

Pristojne oblasti v Mehiki so prebivalcem na prizadetih območjih svetovale, naj upoštevajo navodila pristojnih služb, naj se zaenkrat izogibajo plažam in ostanejo pozorni zaradi možnosti popotresnih sunkov.