Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. L., STA

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
15.17

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
zapor pretep smrtne žrtve Šrilanka

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 15.17

40 minut

Množični pretep v zaporu v Šrilanki zahteval več kot 20 žrtev, sto je ranjenih

Avtorji:
M. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Na Šrilanki je bilo v izgredih, ki so v nedeljo v enem od zaporov izbruhnili med zaporniki iz rivalskih tolp, ubitih najmanj 23 ljudi, med njimi šest paznikov. Več kot sto ljudi je ranjenih, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile tamkajšnje oblasti.

Nasilje v zaporu v mestu Negombo severno od prestolnice je izbruhnilo v nedeljo zvečer, ko so se spopadli zaporniki iz dveh rivalskih kriminalnih združb, vpletenih v preprodajo mamil. Prebivalci soseske so navajali, da so iz stavbe slišali strele, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Razmere so povsem ušle izpod nadzora," je povedal policist, ki je želel ostati anonimen. "Med poskusom zadušitve nemirov je bilo ubitih šest paznikov," je dodal. Ko so zapornice v ženskem krilu zapora izvedele za spopade, so po navedbah policije zbežale na streho, del katere se je nato zrušil, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi.

Oblasti so na območje napotile policiste, pripadnike specialnih enot in pripadnike oboroženi sil. Varnostne sile so za spremljanje razmer v zaporu namestile helikopter in drone, poroča AFP. | Foto: Reuters Oblasti so na območje napotile policiste, pripadnike specialnih enot in pripadnike oboroženi sil. Varnostne sile so za spremljanje razmer v zaporu namestile helikopter in drone, poroča AFP. Foto: Reuters

Ob vsesplošnem kaosu so danes zjutraj zapornice skušale pobegniti iz zapora, je dejal tiskovni predstavnik zapora. "Hitele so proti glavnim vratom, a nam jih je uspelo ustaviti," je povedal.

Decembra 2020 je v zaporniškem uporu na Šrilanki med pandemijo covida-19 umrlo 11 ljudi, ranjenih je bilo 117, zaradi česar je bila takratna vlada prisiljena izpustiti več sto zapornikov.

zapor pretep smrtne žrtve Šrilanka
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.