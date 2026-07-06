Na Šrilanki je bilo v izgredih, ki so v nedeljo v enem od zaporov izbruhnili med zaporniki iz rivalskih tolp, ubitih najmanj 23 ljudi, med njimi šest paznikov. Več kot sto ljudi je ranjenih, so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile tamkajšnje oblasti.

Nasilje v zaporu v mestu Negombo severno od prestolnice je izbruhnilo v nedeljo zvečer, ko so se spopadli zaporniki iz dveh rivalskih kriminalnih združb, vpletenih v preprodajo mamil. Prebivalci soseske so navajali, da so iz stavbe slišali strele, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Razmere so povsem ušle izpod nadzora," je povedal policist, ki je želel ostati anonimen. "Med poskusom zadušitve nemirov je bilo ubitih šest paznikov," je dodal. Ko so zapornice v ženskem krilu zapora izvedele za spopade, so po navedbah policije zbežale na streho, del katere se je nato zrušil, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi.

Oblasti so na območje napotile policiste, pripadnike specialnih enot in pripadnike oboroženi sil. Varnostne sile so za spremljanje razmer v zaporu namestile helikopter in drone, poroča AFP. Foto: Reuters

Ob vsesplošnem kaosu so danes zjutraj zapornice skušale pobegniti iz zapora, je dejal tiskovni predstavnik zapora. "Hitele so proti glavnim vratom, a nam jih je uspelo ustaviti," je povedal.

Decembra 2020 je v zaporniškem uporu na Šrilanki med pandemijo covida-19 umrlo 11 ljudi, ranjenih je bilo 117, zaradi česar je bila takratna vlada prisiljena izpustiti več sto zapornikov.