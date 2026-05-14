Avtorji:
B. G., STA

Četrtek,
14. 5. 2026,
20.46

Mladiću zavrnili prošnjo za predčasni izpust iz zdravstvenih razlogov

ratko mladić, haag, sodba | Foto Reuters

Foto: Reuters

Mehanizem za mednarodna kazenska sodišča v Haagu je danes zavrnil prošnjo bivšega poveljnika vojske Republike Srbske Ratka Mladića, ki v Haagu prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida, za predčasen izpust zaradi zdravstvenih razlogov. Sodišče je pojasnilo, da mu v zaporu in bolnišnici zagotavljajo maksimalno možno udobje.

Sodišče je v obrazložitvi zapisalo, da je Ratko Mladić resnično v "zadnji fazi svojega življenja". Kljub temu je poudarilo, da mu v zaporu in bolnišnici zagotavljajo maksimalno udobje in da samo dejstvo, da je v zaporu, ni poslabšalo njegovega zdravja.

"Drugje ni na voljo nobenega dodatnega zdravljenja, ki ne bi bilo na voljo na Nizozemskem," je sporočilo sodišče. Zagotovilo je, da Mladić še naprej prejema celovito zdravstveno oskrbo.

Mladić se že dlje časa sooča z zdravstvenimi težavami. Aprila je doživel možgansko kap. Njegovi odvetniki so nato vložili predlog za njegovo izpustitev zaradi resnega zdravstvenega stanja in zahtevali premestitev na zdravljenje v Srbijo.

Eden najbolj zloglasnih vojnih zločincev

Ratko Mladić je bil leta 2021 pred haaškim sodiščem pravnomočno obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida - poboja več kot 8000 Bošnjakov v Srebrenici leta 1995, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva, ter drugih vojnih zločinov v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995.

Nekdanji poveljnik vojske Republike Srbske velja za enega najbolj zloglasnih vojnih zločincev polpretekle zgodovine in enega najodgovornejših za najbolj krvave dogodke med vojno v BiH, med katero je umrlo več kot 100.000 ljudi, 2,2 milijona pa jih je bilo pregnanih s svojih domov.

