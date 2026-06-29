V Trstu je bila minula noč ena najbolj vročih od začetka meritev, danes piše Primorski dnevnik. Živo srebro je večji del noči vztrajalo nad 30 stopinj Celzija. V Trstu sicer meritve temperatur izvajajo od leta 1841. Sever Italije so medtem v nedeljo zvečer zajela silovita neurja, ki so poplavljala ceste, promet pa so ovirali tudi manjši zemeljski plazovi.

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je na pomolu Bandiera v Trstu v nedeljo ob 22. uri izmerila 30,5 stopinje Celzija, davi ob 4. uri pa 30,2 stopinje.

Še nekoliko višje temperature so zabeležili na vremenski postaji tržaškega navtičnega inštituta – v nedeljo ob 22. uri 30,7 stopinje Celzija, davi ob 4. uri zjutraj pa 30,6 stopinje. Na obeh lokacijah se je temperatura le občasno in za kratek čas spustila rahlo pod 30 stopinj.

Temperature od zgodnjega jutra še naraščajo. Vremenska opazovalnica agencije Arpa je ob 10. uri zabeležila 33,6 stopinje, meteorološka postaja tržaškega navtičnega inštituta pa 34,8 stopinje Celzija, navaja Primorski dnevnik. Po napovedih vremenoslovcev bo na severu Jadrana sončno in zelo vroče še do srede zvečer, ko bo območje dosegla hladna fronta.

Na severu Italije neurja s poplavami in zemeljskimi plazovi

Sever Italije so medtem po večdnevnem vročinskem valu v nedeljo zvečer zajela neurja. Na Južnem Tirolskem se je blizu Merana sprožil zemeljski plaz, zaradi katerega je moralo okoli 70 ljudi zapustiti domove. V Lombardiji in Piemontu so bile po obilnih padavinah poplavljene ceste, promet so ovirali tudi manjši zemeljski plazovi.

Na Južnem Tirolskem je silovito neurje sprožilo plaz blata, ki je prizadel tri hiše, pri čemer je bilo poškodovanih pet oseb, uničena so bila tudi štiri vozila. Zaradi plazov je moralo v krajih Merano in Avelengo domove zapustiti 69 ljudi. Cesto med tema krajema je zasul velik zemeljski plaz, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po napovedih vremenoslovcev na območju silovita neurja pričakujejo tudi danes in v prihodnjih dneh. Za danes tam poleg rumenega opozorila zaradi neviht veljata še rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur in rumeno opozorilo zaradi nevarnosti požarov.

Silovita neurja so v nedeljo zvečer prizadela tudi dolini Valtellina in Valchiavenna v Lombardiji ter znatno ovirale železniški in cestni promet. Močan dež, orkanski sunki vetra in toča so povzročili poplave in zemeljske plazove ter podirali drevesa.

Neurja in nalivi so v nedeljo zvečer zajeli tudi velike dele severnoitalijanske dežele Piemont, med drugim prestolnico Torino. Zaradi močnega dežja je bilo poplavljenih več cest. Pred tem so v nedeljo v tej deželi zabeležili izredno visoke temperature – v Torinu so izmerili 38 stopinj, v mestu Alessandria se je živo srebro povzpelo do 40 stopinj Celzija, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.