Kandidat za ministra za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na predstavitvi pred pristojnima odboroma DZ napovedal proaktivno, pragmatično in verodostojno zunanjo politiko, ki bo na prvo mesto postavljala interese Slovenije ter pri tem krepila varnost in blaginjo državljanov ter ustvarjala konkretne rezultate za gospodarstvo in družbo.

Kajzer je med prioritetami zunanje politike na predstavitvi pred pristojnima odboroma DZ za zunanjo politiko in zadeve EU izpostavil krepitev vloge Slovenije v EU in zvezi Nato kot dveh temeljnih stebrih skupne varnosti, pa tudi krepitev gospodarske diplomacije. Kot je poudaril, je treba prilagoditi diplomatsko mrežo in povezati gospodarsko diplomacijo z uradno razvojno pomočjo.

Med prioritetami tudi skrb za Slovence v zamejstvu in svetu

Med prioritetami je med drugim naštel podporo širitvi EU z državami Zahodnega Balkana ter skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ključni steber zunanje politike pa po njegovem mnenju predstavljajo tudi sosedski odnosi in regionalno sodelovanje v srednji Evropi.

Kot je dejal, so dobri odnosi s sosednjimi Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko vitalni za gospodarsko sodelovanje, prometno in energetsko povezanost, upravljanje migracij ter kakovost življenja slovenskih državljanov in slovenske manjšine v zamejstvu.

Slovenija mora biti po njegovih besedah verodostojen in zanesljiv partner v srednjeevropskem prostoru, kjer si želi, da bi bilo več sinergij. Izpostavil je pomembno vlogo Pobude treh morij, ki jo vidi kot ključni steber strateške avtonomije in odpornosti. To po njegovem mnenju odpira konkretne priložnosti za slovenska podjetja pri krepitvi logistične, energetske in investicijske povezanosti regije.

Tone Kajzer je napovedal posebno pozornost odnosom z Nemčijo in Francijo kot ključnima nosilkama evropskega povezovanja. Foto: STA

Posebno pozornost bo namenil odnosom z Nemčijo in Francijo

Napovedal je posebno pozornost odnosom z Nemčijo in Francijo kot ključnima nosilkama evropskega povezovanja, obenem pa krepitev odnosov z vsemi članicami EU.

Steber povezovanja ostajajo transatlantski odnosi, je dejal Kajzer, ki si bo prizadeval za krepitev strateškega dialoga z ZDA na področjih gospodarstva, tehnologije, energetike in kibernetske varnosti. Pri tem je poudaril, da mora biti Slovenija verodostojen partner, ki izpolnjuje zaveze in prispeva k skupni obrambi.

Posebno pozornost namerava nameniti področju gospodarske diplomacije. V svetu geopolitične konkurence postaja ta eden najpomembnejših instrumentov zunanje politike, njena naloga pa ni le podpora izvozu, ampak tudi privabljanje tujih investicij, odpiranje novih trgov, vključevanje podjetij v nove dobavne verige ter zagotavljanje dostopa do strateških in kritičnih surovin, je poudaril.

Izpostavil je tudi, da mora Slovenija uradno razvojno pomoč, ki je pomemben instrument strateških partnerstev, usmerjati tja, kjer lahko doseže največji razvojni učinek in hkrati krepi dolgoročno partnerstvo. V tem okviru je napovedal pregled veljavne razvojne strategije.

Poudaril je še pomen kakovostnih kadrov v diplomaciji. Zagovarjal bo meritokratski sistem kadrovanja in sistematično usposabljanje kadrov.

Kot je med drugim še dejal Kajzer, si bo prizadeval za usklajeno delovanje s predsednico države in njenim uradom, saj je to sodelovanje ključnega pomena za uspešno sodelovanje na področju zunanje politike.