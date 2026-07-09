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Avtorji:
R. K., STA

Četrtek,
9. 7. 2026,
11.31

Osveženo pred

41 minut

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Natisni članek
Friedrich Merz Donald Trump tomahawk

Četrtek, 9. 7. 2026, 11.31

41 minut

Merz: ZDA so odobrile prodajo raket tomahawk Nemčiji

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Friedrich Merz | Po besedah Friedricha Merza bo dogovor z ZDA izpolnil "pomembno strateško vrzel". | Foto Reuters

Po besedah Friedricha Merza bo dogovor z ZDA izpolnil "pomembno strateško vrzel".

Foto: Reuters

ZDA so odobrile prodajo manevrirnih raket tomahawk Nemčiji, je danes sporočil nemški kancler Friedrich Merz in pojasnil, da sta se državi o tem dogovorili ob robu vrha zveze Nato, ki je v torek in sredo potekal v Ankari. Dodal je, da bodo z nakupom raket zapolnili strateške vrzeli v nemški obrambi, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

"Ob robu zasedanja zveze Nato v Ankari smo se z ameriško vlado dogovorili, da bomo od njih kupili ameriške rakete tomahawk in jih namestili v Nemčiji," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v parlamentu v Berlinu povedal Merz.

Dogovor bo po njegovem mnenju zapolnil "pomembno strateško vrzel" v nemški obrambi. "Hkrati bomo delali na razvoju lastnih evropskih sistemov in njihovi namestitvi v Evropi," je še dodal.

Namesto namestitve raket v Nemčiji nakup 

Nekdanji ameriški predsednik Joe Biden je leta 2024 napovedal, da bodo ZDA v Nemčiji namestile rakete tomahawk, a je nato nemški kancler maja dejal, da so načrtovano namestitev odpovedali. Kot razlog je navedel pomanjkljive zaloge ameriških raket zaradi vojn v Ukrajini in Iranu.

Berlin si je od takrat prizadeval prepričati Washington, naj mu namesto namestitve dovoli nakup omenjenih raket, ki lahko, odvisno od različice, zadenejo cilje, oddaljene tudi do 2500 kilometrov.

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