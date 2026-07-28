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Avtorji:
R. K., STA

Torek,
28. 7. 2026,
10.13

Osveženo pred

46 minut

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Natisni članek
Melania Trump Barron Trump Donald Trump Bližnji vzhod Vojna v Iranu

Torek, 28. 7. 2026, 10.13

46 minut

Melania in Barron Trump tarči groženj iz Irana

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Melania Trump | Že prejšnji teden so se po Teheranu pojavili plakati z napisom Kri za kri, ki so zahtevali smrt predsednika Trumpa in njegove družine, | Foto Guliverimage

Že prejšnji teden so se po Teheranu pojavili plakati z napisom Kri za kri, ki so zahtevali smrt predsednika Trumpa in njegove družine,

Foto: Guliverimage

Na spletu se je pojavil nov videoposnetek iz Irana, ki spodbuja privržence režima, naj umorijo ženo predsednika Trumpa Melanio in njunega sina Barrona, poroča New York Post.

Videoposnetek z naslovom Kako ubiti Melanio Trump prikazuje posnetke prve dame v avtomobilski koloni in na nekaterih lokacijah po New Yorku, pri čemer so navedene nekatere modne trgovine, v katerih nakupuje. V videoposnetku je navedeno, da bi bili ti nakupovalni izleti "primerni za operacije svetovnih borcev za svobodo". Predlagajo tudi, da lahko z živčnim strupom zastrupijo kakršnakoli oblačila, ki bi jih prva dama morda kupila.

Na koncu videoposnetka je izrečena tudi grožnja Barronu Trumpu. "To je šele začetek. Barron Trump, počakaj na nas," vsebino videa navaja New York Post. Tako prva dama kot Barron imata stalno zaščito tajne službe.

Že prejšnji teden so se po Teheranu pojavili plakati z napisom Kri za kri, ki so zahtevali smrt predsednika Trumpa in njegove družine, vključno z Melanio in vsemi njegovimi otroki – Donaldom mlajšim, Ivanko, Ericom, Tiffany in Barronom.

Melania se ne pojavlja v javnosti

Melania Trump ta mesec ni imela veliko javnih dogodkov. Ni se udeležila petkovega večernega sprejema Združenja novinarjev Bele hiše. Vir je za New York Post povedal, da ji ni ustrezal urnik.

Tudi Donald Trump se je doslej večkrat soočal z grožnjami iz Irana, še posebej po tem, ko so ameriške in izraelske sile na začetku zadnje vojne z Iranom ubile vrhovnega voditelja Alija Hameneja. V primeru poskusa napada nase je Iranu zagrozil z uničenjem.

Donald Trump
Novice Pri Trumpu danes Netanjahu in Zelenski

Melania Trump Barron Trump Donald Trump Bližnji vzhod Vojna v Iranu
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