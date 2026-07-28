Na spletu se je pojavil nov videoposnetek iz Irana, ki spodbuja privržence režima, naj umorijo ženo predsednika Trumpa Melanio in njunega sina Barrona, poroča New York Post.

Videoposnetek z naslovom Kako ubiti Melanio Trump prikazuje posnetke prve dame v avtomobilski koloni in na nekaterih lokacijah po New Yorku, pri čemer so navedene nekatere modne trgovine, v katerih nakupuje. V videoposnetku je navedeno, da bi bili ti nakupovalni izleti "primerni za operacije svetovnih borcev za svobodo". Predlagajo tudi, da lahko z živčnim strupom zastrupijo kakršnakoli oblačila, ki bi jih prva dama morda kupila.

Na koncu videoposnetka je izrečena tudi grožnja Barronu Trumpu. "To je šele začetek. Barron Trump, počakaj na nas," vsebino videa navaja New York Post. Tako prva dama kot Barron imata stalno zaščito tajne službe.

Že prejšnji teden so se po Teheranu pojavili plakati z napisom Kri za kri, ki so zahtevali smrt predsednika Trumpa in njegove družine, vključno z Melanio in vsemi njegovimi otroki – Donaldom mlajšim, Ivanko, Ericom, Tiffany in Barronom.

Melania se ne pojavlja v javnosti

Melania Trump ta mesec ni imela veliko javnih dogodkov. Ni se udeležila petkovega večernega sprejema Združenja novinarjev Bele hiše. Vir je za New York Post povedal, da ji ni ustrezal urnik.

Tudi Donald Trump se je doslej večkrat soočal z grožnjami iz Irana, še posebej po tem, ko so ameriške in izraelske sile na začetku zadnje vojne z Iranom ubile vrhovnega voditelja Alija Hameneja. V primeru poskusa napada nase je Iranu zagrozil z uničenjem.