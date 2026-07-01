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Avtorji:
L. B., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
11.59

Osveženo pred

23 minut

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Natisni članek

Natisni članek
inflacija cena Evropa

Sreda, 1. 7. 2026, 11.59

23 minut

Medletna inflacija v območju evra junija pri 2,8 odstotka

Avtorji:
L. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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inflacija | Padec inflacije evra iz maja na junij zaradi nižje cene goriva. | Foto Shutterstock

Padec inflacije evra iz maja na junij zaradi nižje cene goriva.

Foto: Shutterstock

Medletna inflacija v območju evra se je junija po prvi oceni evropskega statističnega urada Eurostat z majskih 3,2 odstotka znižala na 2,8 odstotka. K padcu inflacije so prispevale predvsem nižje cene energije. V Sloveniji je bila inflacija s 3,7 odstotka nadpovprečna.

Cene v skupini energija so se po Eurostatovi prvi oceni junija medletno dvignile za 8,7 odstotka, potem ko je bila maja ta rast pri 10,8 odstotka.

Storitve so bile v medletni primerjavi junija za 3,2 odstotka dražje (maja za 3,5 odstotka). Cene v skupini hrana, alkoholne pijače in tobak so bile višje za 1,6 odstotka (maja za 1,9 odstotka), cene industrijskih izdelkov brez energentov pa za 0,9 odstotka, kar je enako kot mesec prej.

Osnovna inflacija, torej tista brez energentov, hrane ter alkoholnih pijač in tobaka, je bila medtem pri 2,4 odstotka in s tem še vedno nekoliko nad dvoodstotnim srednjeročnim ciljem Evropske centralne banke.

Katere države je inflacija prizadela največ in katere najmanj?

Med članicami evrskega območja je po inflaciji maja najbolj izstopala Litva, kjer je medletna inflacija dosegla 5,5 odstotka. Sledili sta Bolgarija (5,3 odstotka) in Hrvaška (4,2 odstotka).

Najmanjšo rast cen so na drugi strani zabeležili na Malti z 1,9 odstotka. Sledili sta Francija in Estonija (obe po 2,0 odstotka).

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