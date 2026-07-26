Med vzponom na Elbrus umrlo pet državljanov BiH

Po poročanju ruskih medijev je med vzponom na goro Elbrus v Rusiji umrlo pet državljanov Bosne in Hercegovine, le dva iz sedemčlanske ekspedicije sta preživela.

Ekipa sedmih alpinistov iz Bosne in Hercegovine je v soboto ostala ujeta na okoli 5100 metrih višine na gori Elbrus, najvišji gori Rusije, potem ko so se vremenske razmere nenadoma zelo poslabšale, navedbe ruskih portalov povzemajo bosensko-hercegovski mediji.

Enemu od alpinistov se je uspelo spustiti v dolino in poklicati pomoč, reševalcem je povedal, da se dva od njegovih kolegov slabo počutita, in stekla je reševalna akcija. Uspelo jim je rešiti enega preživelega, preostalih pet pa je na gori umrlo, še poročajo ruski mediji.

Medtem je bil na Telegramu objavljen tudi posnetek reševanja.

Okoliščine tragedije še raziskujejo.