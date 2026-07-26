Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Nedelja,
26. 7. 2026,
10.45

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Gorski reševalci Elbrus

Nedelja, 26. 7. 2026, 10.45

4 minute

Med vzponom na Elbrus umrlo pet državljanov BiH

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Elbrus | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Po poročanju ruskih medijev je med vzponom na goro Elbrus v Rusiji umrlo pet državljanov Bosne in Hercegovine, le dva iz sedemčlanske ekspedicije sta preživela.

Ekipa sedmih alpinistov iz Bosne in Hercegovine je v soboto ostala ujeta na okoli 5100 metrih višine na gori Elbrus, najvišji gori Rusije, potem ko so se vremenske razmere nenadoma zelo poslabšale, navedbe ruskih portalov povzemajo bosensko-hercegovski mediji.

Enemu od alpinistov se je uspelo spustiti v dolino in poklicati pomoč, reševalcem je povedal, da se dva od njegovih kolegov slabo počutita, in stekla je reševalna akcija. Uspelo jim je rešiti enega preživelega, preostalih pet pa je na gori umrlo, še poročajo ruski mediji.

Medtem je bil na Telegramu objavljen tudi posnetek reševanja.

Okoliščine tragedije še raziskujejo.

Gorski reševalci Elbrus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.